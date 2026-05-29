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शादी से इनका करने पर पिता बना हैवान! बेटी का गला दबाकर मार डाला; हुआ फरार

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, गढ़वा
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झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने शादी से इनकार करने पर अपनी ही बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ सत्येन्द्र नारायण सिंह ने गुरुवार को बताया कि निर्मल सिंह ने आकृति की शादी राजस्थान में तय की थी। अब फरार हो गया है।

शादी से इनका करने पर पिता बना हैवान! बेटी का गला दबाकर मार डाला; हुआ फरार

झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने शादी से इनकार करने पर अपनी ही बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ सत्येन्द्र नारायण सिंह ने गुरुवार को बताया कि निर्मल सिंह ने आकृति की शादी राजस्थान में तय की थी। इसके लिए बेटी को लाने परती कुशवानी आया था। लेकिन, आकृति न तो राजस्थान जाना चाहती थी और न ही वहां के लड़के से शादी करना चाहती थी। इसी से नाराज पिता ने 16 मई को सोती हुई बेटी को रस्सी से गला घोंट कर मार डाला और घर में ताला बंद कर राजस्थान फरार हो गया।

इस बीच 19 मई को निर्मल के बंद घर से दुर्गंध आने की सूचना पर पुलिस ने घर का ताला खुलवाया तो उसमें आकृति का शव पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने निर्मल के पुत्र अविनाश कुमार सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। इधर, 27 मई को जमानत के लिए निर्मल सिंह के अनुमंडलीय कोर्ट आने की सूचना पर पुलिस ने उसे खरौंधी थानांतर्गत बजरमरवा से गिरफ्तार कर लिया।

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जमशेदपुर में महिला पर चापड़ से जानलेवा हमला

जमशेदपुर। गोलमुरी की गुरुद्वारा बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला पर बुधवार को जानलेवा हमला किया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया गया कि घायल परविंदर कौर के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को 11 मई को पास ही के लक्की कौर के पुत्र राजवीर सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर तोड़ दिया था। इस मामले में साकची थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपियों की ओर से शिकायत वापस लेने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था।

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इसको लेकर बुधवार शाम मामला फिर बढ़ गया। इस दौरान लक्की कौर और राजवीर सिंह ने मिलकर परविंदर कौर पर चापड़ से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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