Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

दहेज लोभियों ने की बहू की हत्या: 11 महीने पहले हुई थी शादी, जंगल से मिलीं हड्डियां; ससुराल वाले फरार

Feb 15, 2026 01:41 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
share Share
Follow Us on

पुलिस ने मृतक महिला के पिता की शिकायत के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उनकी बेटी के अक्सर मारपीट की जाती थी और परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता था।

दहेज लोभियों ने की बहू की हत्या: 11 महीने पहले हुई थी शादी, जंगल से मिलीं हड्डियां; ससुराल वाले फरार

पलामू में दहेज उत्पीड़न की शिकार एक 22 वर्षीय महिला को कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया। यही नहीं हत्या को अंजाम देने के बाद उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। महिला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की रहने वाली थी।

पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 11 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस ने मृतक महिला के पिता की शिकायत के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उनकी बेटी के अक्सर मारपीट की जाती थी और परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया, 13 फरवरी को उसकी हत्या की गई है और सबूत मिटाने के इरादे से उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया।

सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा

मामले पर विश्रामपुर के उप-मंडल पुलिस अधिकारी ने आलोक कुमार ने बताया कि शनिवार को गांव के पास एक जंगल से मृतक महिला की हड्डियां और अन्य अवशेष बरामद किए गए हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ससुराल पक्ष के सभी सदस्य फरार हैं। आरोपियों की धर-पकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पांडू पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी वागेश कुमार राय ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने पीड़ित के अवशेष इकट्ठा करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि पर 19 से जनसुनवाई,जानिए कब कहां होगा आयोजन
ये भी पढ़ें:वैलेंटाइन-डे पर मंगेतर से हुआ विवाद, झारखंड की युवती ने IIT कानपुर में दी जान

बीते महीने भी ऐसा ही मामला आया था सामने

आपको बता दें कि बीते महीने गिरिडीह जिले में भी एक ऐसा ही मामले सामने आया था। 21 वर्षीय महिला को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया था। महिला चिनो गांव में रहती थी। मृतक महिला के पिता ने ससुराल पक्ष और बेटी के पति पर दहेज के लिए उसकी हत्या करने और फिर सबूत छिपाने के लिए शव को जलाने का आरोप लगाया था।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;