रांची में भी इंदौर जैसे खतरे, 321 इलाकों में फटे पाइप से पानी की सप्लाई

संक्षेप: झारखंड के रांची में नाला और नालियों से होकर घरों तक पहुंची सप्लाई पाइपलाइन से ऐसी आशंका है। शहर की चिन्हित 312 मलिन बस्तियों में फटी और जर्जर पाइप से जलापूर्ति हो रही है।

देश के सबसे साफ-सुथरे शहरों में शुमार इंदौर की तरह दूषित पेयजल से राजधानी रांची की आबादी को भी गंभीर खतरा हो सकता है। इंदौर में सीवेज लाइन में रिसाव से दूषित पेयजल की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और डेढ़ सौ से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। रांची में नाला और नालियों से होकर घरों तक पहुंची सप्लाई पाइपलाइन से ऐसी आशंका है। शहर की चिन्हित 312 मलिन बस्तियों में फटी और जर्जर पाइप से जलापूर्ति हो रही है। लोग यही पानी पीने को मजबूर हैं।

शहर की घनी बसी आबादी वाले कई इलाकों में मिसिंग पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहां राइजिंग मेन से कनेक्शन लेकर एक ईंच व्यास वाले पाइप को नालियों से होकर घरों तक पहुंचाया गया है। वैसी नालियों से गुजरे पाइप के माध्यम से माइक्रो बैक्टीरिया और ई-कोलाइज्ड घुले घातक तत्व नलों से होते हुए घरों तक पहुंच रहे हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर है। उल्टी, दस्त व निर्जलीकरण के लिए बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, मानक टर्बीडिटी में पांच प्रतिशत एनटीयू वाले पानी को पीने के प्रयोग में लाया जाता है।

लीकेज का पता नहीं लोग हो रहे हैं बीमार पीएचईडी, नगर निगम व आमजन पाइप लाइन में लीकेज को लेकर संजीदा नहीं हैं। शहर के कई इलाके में पाइप लाइन में लीकेज से पेयजल का पानी दूषित हो रहा है, जिससे घरों में रहने वाले लोग साल भर दूषित पेयजल के सेवन से बीमार होते रहते हैं। यह स्थिति शहर के अंदर धीरे-धीरे गंभीर होती जा रही है। मामूली रिसाव में भी पानी की आपूर्ति बंद होने के बाद नालियों में मौजूद भारी धातु, अर्सेनिक, निकेल, लीड, अल्प मात्रा में पारा, कॉपर, आयरन के अलावा धूलकण पाइप में समा जाते हैं।

इन इलाकों में नल तक पहुंच रहा दूषित पानी शहर के कई मुहल्ले और कॉलोनी हैं, जहां जर्जर और लिकेज पाइप से जलापूर्ति की जा रही है। घनी बसी आबादी वाले इलाके रातू रोड, किशोरगंज, पुरानी रांची, थड़पखना के लोहराकोचा, कोकर के तिरिल, शांतिनगर, गड़हा टोली, मौलाना आजाद कॉलोनी, चुटिया, पत्थलकुदुवा, कर्बला चौक, हिंदपीढ़ी, अरगोड़ा के नीचले इलाके समेत नई बसी कॉलोनी व मुहल्ले में नालियों से होकर पाइप के जरिए कनेक्शन नल तक ले जाया जा रहा है, जिस कारण ऐसे इलाके में लोगों को दूषित पेयजल मिल रहा है।