धनबाद से कोयंबटूर के लिए चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, क्या होगा रूट

संक्षेप: धनबाद को जल्द अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। गया-दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन होकर धनबाद से कोयंबटूर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है। जल्द ही इसकी शुरुआत हो सकती है।

धनबाद को जल्द अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। गया-दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) जंक्शन होकर धनबाद से कोयंबटूर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है। धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल की सफलता को देखते हुए इस रूट पर महत्वाकांक्षी ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस को उतारने की तैयारी चल रही है।

धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल ऐसी ट्रेन है, जिसे किसी अवधि विस्तार के दायरे में नहीं रखा गया है। नियमित ट्रेनों की तरह इस ट्रेन में भी स्वत: दो माह की एडवांस बुकिंग होती है। धनबाद से रांची होकर भी कोयंबटूर की एक स्पेशल ट्रेन चल रही है। गया होकर चलने के कारण 03679-03680 धनबाद-कोयंबटूर-धनबाद स्पेशल में बुकिंग की स्थिति ज्यादा अच्छी है।

यह ट्रेन धनबाद से काटपाड़ी जाने वालों के लिए बेहतर विकल्प है। धनबाद से काटपाड़ी जाने वाली एलेप्पी एक्सप्रेस रात डेढ़ बजे काटपाड़ी पहुंचाती है, जबकि स्पेशल ट्रेन दोपहर 12.30 बजे काटपाड़ी पहुंचाती है। आधी रात को एलेप्पी से उतरने के बाद यात्रियों को रातभर स्टेशन पर काटनी पड़ती है। अमृत भारत एक्सप्रेस के पटरी पर उतरने के बाद यात्रियों को सहूलियत होगी। रेलवे लगातार देश में नए-नए रूटों पर अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा कर रही है। धनबाद से अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए रेलवे कोचिंग पिट को भी लाखों रुपए की लागत से अपडेट किया जा रहा है।

840 बेटिकट यात्रियों से साढ़े पांच लाख रुपए वसूले धनबाद रेल मंडल के अलग-अलग स्टेशनों पर शनिवार को टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में 840 बेटिकट यात्रियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे रेलवे ने पांच लाख 60 हजार 600 रुपए का जुर्माना वसूला। पकड़े गए बेटिकट यात्रियों को उचित टिकट के साथ यात्रा करने की सलाह दी गई।