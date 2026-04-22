रामगढ़ में बड़ी लूट, ज्वैलरी शॉप में घुसे और उठा ले गए 1 करोड़ के गहने
रामगढ़ जिले के चितरपुर-रजरप्पा मोड़ के शिवशंकर ज्वेलर्स में मंगलवार की शाम मास्क और हेलमेट पहने पांच अपराधियों ने जेवरात और नकद समेत एक करोड़ की संपत्ति लूट ली। हालांकि इनमें 2 अपराधी भागने के क्रम में दुकानदार और स्थानीय लोगों के चंगुल में फंस गए।
रामगढ़ जिले के चितरपुर-रजरप्पा मोड़ के शिवशंकर ज्वेलर्स में मंगलवार की शाम मास्क और हेलमेट पहने पांच अपराधियों ने जेवरात और नकद समेत एक करोड़ की संपत्ति लूट ली। हालांकि इनमें दो अपराधी भागने के क्रम में दुकानदार और स्थानीय लोगों के चंगुल में फंस गए। दोनों की जमकर धुनाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया।
पुलिस ने क्या बताया
पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया एक अपराधी आनंद कुमार सिंह रांची के हेसल देवीमंडप रोड का रहने वाला है, जबकि दूसरा सुभानी अंसारी रामगढ़ जिले के ही कुजू स्थित बरकट्ठी का रहने वाला है। अपराधियों के पास से पिस्टल, कई गोलियां और बाइक बरामद की गई है। अपराधियों और स्थानीय लोगों के बीच धक्का-मुक्की में बाइक दस्ते के दो पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। पुलिस के अनुसार, जो तीन अपराधी लूट के जेवर और कैश लेकर भागने में सफल रहे, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। सूचना पर पहुंचे रामगढ़ एसडीपीओ ने पूरे मामले का मुआयना किया। टेक्निकल सेल से फिंगरप्रिंट आदि का मिलान कराया।
लूट के बाद बाइक से फरार हो गए
शिवशंकर ज्वेलर्स के मालिक के बेटे विष्णु कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब पांच बजे वह अपने भाई विवेक के साथ दुकान में था। इसी बीच दो अपराधी दुकान में घुसे और सोने की चेन दिखाने को कहा। जब चेन दिखाई गई, तब कहा कि उससे भी ज्यादा वजन की चेन दिखाएं। तब विष्णु ने अपने छोटे भाई विवेक को स्टोर से चेन लाने भेज दिया। इस बीच बाहर खड़े तीन अपराधी भी दुकान में घुस गए और घटना को अंजाम देकर तीन अपराधी बाइक से फरार हो गये, जबकि दो अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गये।
दुकानदार को अकेला पा बाहर खड़े अपराधी भी घुसे
विष्णु को अकेला पाकर बाहर खड़े तीन अपराधी भी दुकान में घुस गए और विष्णु पर पिस्तौल तान जेवर और नकद बैग में डाल लिए। उसी बीच छोटा भाई विवेक चेन लेकर आ गया। अंदर का दृश्य देख वह शोर मचाते हुए वह बाहर से गेट बंद करने लगा। शोर सुनकर कुछ लोग जुट गए। इसी बीच तीन अपराधी जेवर व कैश लेकर बाइक पर सवार होकर भाग निकले। जबकि दो को पकड़ लिया गया। इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई की गई। जानकारी पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों बदमाशों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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