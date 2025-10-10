dacoity in giridih looted 5 lakh with arms गिरिडीह में डकैती! घर में घुसकर बदमाशों ने लूट लिए 5 लाख रुपए, Jharkhand Hindi News - Hindustan
गिरिडीह में डकैती! घर में घुसकर बदमाशों ने लूट लिए 5 लाख रुपए

झारखंड के गिरिडीह में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर 5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश हथियारों के साथ घर में घुसे थे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गिरिडीहFri, 10 Oct 2025 10:15 AM
झारखंड में गिरिडीह जिले के चिताखरा गांव में खौफनाक घटना सामने आई है। गुरुवार को करीब छह नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर कथित तौर पर पांच लाख रुपये की नकदी और कीमती सामान लूट लिया। यह घटना तड़के उस समय घटी जब हथियारबंद बदमाश पिछले दरवाजे से संजय वर्मा के घर में दाखिल हुए।

इस घटना की जानकारी देते हुए बगोदर-सरिया के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) धनंजय राम के अनुसार, वर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह और परिवार के सदस्य सो रहे थे कि तभी बदमाश अचानक घुस आए और हथियारों का डर दिखाकर धमकाया। उन्होंने कहा, ‘‘बदमाश 2.5 लाख रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आभूषण लूट ले गए।’’

एसडीपीओ ने बताया कि घर से निकलते समय उन्होंने घर के लोगों को शोर न मचाने की धमकी दी और घर को बाहर से बंद कर दिया। राम ने कहा कि हमने आसपास के इलाके में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज एकत्र की है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है।