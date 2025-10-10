गिरिडीह में डकैती! घर में घुसकर बदमाशों ने लूट लिए 5 लाख रुपए

झारखंड के गिरिडीह में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर 5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश हथियारों के साथ घर में घुसे थे।

झारखंड में गिरिडीह जिले के चिताखरा गांव में खौफनाक घटना सामने आई है। गुरुवार को करीब छह नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर कथित तौर पर पांच लाख रुपये की नकदी और कीमती सामान लूट लिया। यह घटना तड़के उस समय घटी जब हथियारबंद बदमाश पिछले दरवाजे से संजय वर्मा के घर में दाखिल हुए।

इस घटना की जानकारी देते हुए बगोदर-सरिया के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) धनंजय राम के अनुसार, वर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह और परिवार के सदस्य सो रहे थे कि तभी बदमाश अचानक घुस आए और हथियारों का डर दिखाकर धमकाया। उन्होंने कहा, ‘‘बदमाश 2.5 लाख रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आभूषण लूट ले गए।’’