cylinders explode in Dhanbad shopkeeper killed market shaken धनबाद में एक-एक कर 8 सिलेंडर में विस्फोट, दुकानदार की मौत; दहल उठा बाजार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़cylinders explode in Dhanbad shopkeeper killed market shaken

धनबाद में एक-एक कर 8 सिलेंडर में विस्फोट, दुकानदार की मौत; दहल उठा बाजार

झारखंड के धनबाद जिले में एक दुकान में सिलेंडरों में विस्फोट होने से पूरा बाजार दहल उठा। इस हादसे में दुकानदार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंचीं और एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। इस घटना में पास रखी दो बाइक भी जलकर खाक हो गई।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, धनबादMon, 6 Oct 2025 09:16 AM
share Share
Follow Us on
धनबाद में एक-एक कर 8 सिलेंडर में विस्फोट, दुकानदार की मौत; दहल उठा बाजार

झारखंड के धनबाद जिले में एक दुकान में सिलेंडरों में विस्फोट होने से पूरा बाजार दहल उठा। इस हादसे में दुकानदार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंचीं और एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। इस घटना में पास रखी दो बाइक भी जलकर खाक हो गई।

तेतुलमारी थाना क्षेत्र के सिजुआ-राजगंज मुख्य मार्ग स्थित पांडेडीह बाजार में रविवार की शाम करीब 4:30 बजे जनता साइकिल नामक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। जोरदार विस्फोट के बाद आग की उठती लपटों से पूरा इलाका दहल उठा। इससे बाजार में अफरातफरी मच गई।

मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। घटना में दुकानदार खेदन सोनार गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खेदन तोपचांची थाना क्षेत्र की तांतरी बस्ती का रहने वाले थे।

सूचना पाकर तेतुलमारी थानेदार विवेक चौधरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शाम के लगभग पांच बजे दमकल की तीन गाड़ियां पहुंचीं और एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान में साइकिल मरम्मत के साथ-साथ गैस सिलेंडर खोलकर गैस की बिक्री की जाती थी। रविवार शाम एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भराई के दौरान रिसाव से आग भड़क उठी। देखते ही देखते लगातार आठ सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे आसमान में धुएं का गुबार उठ गया। पास रखी दो बाइक भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना से दुकान में रखी लाखों रुपये की सामग्री खाक हो गई।

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पास के मकानों तक लपटें पहुंच गईं, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। दुकान के पीछे स्थित गोदाम में दर्जनों सिलेंडर रखे थे, यदि यह आग की चपेट में आता तो काफी नुकसान हो सकता था। अगलगी के दौरान स्वत: सड़क मार्ग जाम हो गया था।

घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व पार्षद छोटू सिंह, बिरजू बाउरी, बिकोकायू के नागेंद्र वर्मा, बिजखामसं नेता उपेंद्र प्रजापति, शिवप्रसाद वर्मा, बसंत वर्मा, प्रदीप वर्मा, श्रवण वर्मा सहित कई लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गैस का अवैध कारोबार तुरंत बंद कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सिलेंडर फटने पर शोर मचाते हुए भागे

लोगों ने बताया कि दुकान में शाम करीब सवा चार बजे बड़े गैस सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में खेदन गैस डालने के बाद उसे चेक कर रहे थे, तभी अचानक आग लग गई। दुकानदार खेदन शोर मचाते हुए दुकान के पीछे गोदाम में चले गए। यह देख दुकानदार शोर मचाते हुए दुकान छोड़कर भाग निकले। जब आग पर काबू पाया गया तो खेदन सोनार गंभीर रूप से घायल अवस्था में गोदाम में गिरे मिले। उन्हें अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया गया।