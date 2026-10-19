गिरिडीह में दुर्गा पूजा का प्रसाद बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट, चाची-भतीजी की दर्दनाक मौत
गिरिडीह में दुर्गा पूजा का प्रसाद बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट की घटना सामने आई है। ब्लास्ट में चाची-भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई। एक ने मौके पर ही तो दूसरी ने रास्ते में ईलाज के लिए ले जाते वक्त दम तोड़ा।
गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत जरीसिंगा पंचायत के मनगसो गांव में रविवार शाम करीब छह बजे पांच किलो के गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से चाची-भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव निवासी वैद्यनाथ विश्वकर्मा की पत्नी कविता देवी (26) और गुड्डू राणा की पांच वर्षीय बेटी शीतल कुमारी के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार कविता देवी दुर्गापूजा को लेकर घर में प्रसाद बना रही थीं। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग देखकर आसपास के लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। सिलेंडर में लगी आग बुझने का इंतजार करते हुए लोग दरवाजे के पास खड़े थे। इसी बीच अचानक सिलेंडर जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट कर गया। विस्फोट इतना तेज था कि सिलेंडर दरवाजे से टकराते हुए कविता देवी और पास में मौजूद शीतल कुमारी को अपनी चपेट में ले लिया।
अस्पताल ले जाने के दौरान कविता ने तोड़ा दम
विस्फोट के बाद शीतल कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, गंभीर रूप से घायल कविता देवी को रेफरल अस्पताल धनवार ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। त्योहार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।
पुलिस पहुंची, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इंकार
घटना की सूचना मिलने पर परसन ओपी प्रभारी सोनू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी कविता देवी के भैंसूर बिटेश राणा ने बताया कि विस्फोट की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा गांव दहल उठा। आवाज सुनकर लोग घबरा गए और घटनास्थल की ओर दौड़े। इस हादसे से कविता देवी के पति और परिवार के अन्य सदस्यों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में शोक का माहौल है।
बारियातू में मधुमक्खियों के हमले में मासूम की मौत
इधर लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र स्थित ढाड़ा गांव में शनिवार देर शाम मधुमक्खियों के झुंड के हमले में छह वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान राजेश भुइयां के पुत्र छह वर्षीय आर्यन कुमार के रूप में हुई है। घायलों में पीयूष कुमार, आयुष कुमार, अमित भुइयां और 80 वर्षीय रूदनी मासोमात शामिल हैं।
घटना के समय सभी लोग घर के समीप बैठे थे, तभी मधुमक्खियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। गांव में प्राथमिक उपचार के बाद सभी सो गए। रात करीब दो बजे अनहोनी की आशंका पर मां जब आर्यन को जगाने पहुंची, तो शरीर में कोई हलचल नहीं देखकर परिजन उसे बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य चारों घायलों का रविवार सुबह बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया। मासूम आर्यन की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है।
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