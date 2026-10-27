‘अर्णब’ का झारखंड में भी असर, रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 60 की स्पीड से तेज हवाएं भी
Jharkhand Rain Alert: साइक्लोन अर्णब का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ का असर झारखंड के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 से 29 अक्तूबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में वज्रपात, मेघगर्जन और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्तूबर को पूरे झारखंड के लिए भी चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्तूबर को रांची समेत मध्य, पूर्वी और दक्षिणी झारखंड के कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिलेगा। वहीं, 28 अक्तूबर को उत्तर-पूर्वी और मध्य झारखंड में वज्रपात और तेज हवाओं की आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है।
आज इन जिलों के लिए चेतावनी जारी
मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्तूबर को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा और धनबाद के अलावा देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां में भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है।
बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा चक्रवात
मौसम विभाग के राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिम-मध्य हिस्से में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्णब पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा। सोमवार सुबह 11:30 बजे यह पश्चिम-मध्य और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर, लगभग 15.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88.2 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित था।
जेबीवीएनएल ने तूफान को लेकर किया अलर्ट
रांची। चक्रवाती तूफान को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (रांची विद्युत आपूर्ति अंचल) ने भी अलर्ट जारी किया है। तूफान के समय होने वाली क्षति से निपटने व निर्बाध आपूर्ति करने के लिए विशेष तैयारी की गई है।
जारी की गई हेल्पलाइन नंबर
कुसई कॉलोनी में 24 घंटे कार्य करने वाला हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। उपभोक्ता अंचल शिकायत निवारण केंद्र के दूरभाष संख्या 9431135682, जन समस्या निवारण केंद्र 9031110118, 9031110119, 9031110120 में बाधित बिजली की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
डीसी ने अधिकारियों को दिए सतर्कता बरतने के निर्देश
मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। निचले इलाकों में जलजमाव, नदियों और बड़े नालों का जलस्तर बढ़ने तथा कमजोर मकानों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित विभागों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन, नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, राजस्व और जल संसाधन विभाग को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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