तूफान मोथा से झारखंड में शुरू हुआ बारिश का दौर, 2 दिन अलर्ट; जिलों को निर्देश

संक्षेप: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार से शुक्रवार तक पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 

Tue, 28 Oct 2025 10:54 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है। रांची समेत सूबे के कई हिस्सों में मंगलवार को दोपहर बाद से बारिश शुरू हो गई। मंगलवार से शुक्रवार तक पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान रांची समेत झारखंड के 19 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, मंगलवार को मोंथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों से टकराकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे आनेवाले तीन दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इससे दिन के दौरान ठंड का अनुभव हो सकता है। झारखंड में इसका प्रभाव एक अक्तूबर तक रह सकता है।

इसके बाद फिर मौसम में बदलाव होगा और आसमान से बादल साफ होंगे। प्रशासन ने किसानों को किया सतर्क : मोंथा के संभावित प्रभाव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। मौसम विभाग ने 28 से 31 अक्तूबर के बीच जिले में भारी वर्षा, 60 से 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और आंधी की आशंका जताई है।

मोंथा' चक्रवात के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तत्काल प्रभाव से सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिला उपायुक्तों को सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारियां करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के दक्षिणी एवं मध्य हिस्सों में तेज हवा, भारी बारिश से बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है।

​मंत्री डॉ. अंसारी ने उपायुक्तों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तत्काल बैठक बुलाकर सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट मोड में रखने को कहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को पहले से ही तैनात करने की योजना बनाने को कहा है। ​मंत्री डॉ. अंसारी ने जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां के निवासियों को सुरक्षित आश्रयों में स्थानांतरित करने की योजना बनाने को कहा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
