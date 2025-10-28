तूफान मोथा से झारखंड में शुरू हुआ बारिश का दौर, 2 दिन अलर्ट; जिलों को निर्देश

संक्षेप: बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार से शुक्रवार तक पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण झारखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है। रांची समेत सूबे के कई हिस्सों में मंगलवार को दोपहर बाद से बारिश शुरू हो गई। मंगलवार से शुक्रवार तक पूरे राज्य में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान रांची समेत झारखंड के 19 जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, मंगलवार को मोंथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों से टकराकर उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे आनेवाले तीन दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। इससे दिन के दौरान ठंड का अनुभव हो सकता है। झारखंड में इसका प्रभाव एक अक्तूबर तक रह सकता है।

इसके बाद फिर मौसम में बदलाव होगा और आसमान से बादल साफ होंगे। प्रशासन ने किसानों को किया सतर्क : मोंथा के संभावित प्रभाव को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। मौसम विभाग ने 28 से 31 अक्तूबर के बीच जिले में भारी वर्षा, 60 से 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और आंधी की आशंका जताई है।

मोंथा' चक्रवात के खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तत्काल प्रभाव से सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जिला उपायुक्तों को सतर्कता बरतने और जरूरी तैयारियां करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। झारखंड के दक्षिणी एवं मध्य हिस्सों में तेज हवा, भारी बारिश से बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है।