झारखंड में मोंथा चक्रवात से तबाही! इन जिलों में होगी आज भारी बारिश, विमान सेवाएं भी प्रभावित

संक्षेप: चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण झारखंड के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश हुई है, जिससे धान की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और बुधवार को रांची में करीब आधा दर्जन विमान सेवाएं भी देरी से चलीं, जबकि गुरुवार को भी कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।

चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण झारखंड के कई जिलों में बुधवार को दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण खरीफ फसलों खासकर धान की खेती को खासा नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में धान की खड़ी फसलें खेतों में गिर गईं और पानी में डूब गई हैं। मौसम में हुए परिवर्तन का असर बुधवार को रांची में विमान सेवाओं पर भी देखा गया। करीब आधा दर्जन विमान देर से रांची पहुंचे, इससे यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।

आज इन जिलों में भारी बारिश मौसम विभाग के अनुसार, मोंथा चक्रवात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से टकराकर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग समेत कई जगह गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान है। 31 अक्तूबर के बाद तूफान का असर कम हो सकता है।

खूंटी में सर्वाधिक बारिश मोंथा के कारण राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान खूंटी में सर्वाधिक 48.0 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 42.4, रांची में 25.0, खरसावां में 22.8, धनबाद में 17, गुमला में 16.5 , नाला में 14.4, धनबाद में 14.2 और बोकारो में 14 मिमी बारिश हुई।