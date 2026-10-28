झारखंड में साइक्लोन ‘अर्नब’ का कहर, कई जिलों में अलर्ट, स्कूल बंद- ट्रेनें रद्द

अर्नब के आते ही पूरे कोल्हान में शाम को अंधेरा छा गया और जुगसलाई समेत कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। घाटशिला और सरायकेला के राजननगर में बारिश दर्ज की गई। नारगा हाट में कई दुकानों के प्लास्टिक उड़ गए।

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ ने मंगलवार शाम कोल्हान के रास्ते झारखंड में दस्तक दे दी। शाम करीब चार बजे से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। चक्रवात के खतरे और भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम, रांची, खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा व सरायकेला -खरसावां जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं, कई ट्रेनें रद्द की गई हैं।

कोल्हान के घाटशिला, गालूडीह, चाकुलिया, मुसाबनी और बहरागोड़ा में तूफान का व्यापक असर देखा गया। बहरागोड़ा में लक्ष्मी पूजा का पंडाल उड़कर तालाब में गिर गया, वहीं कोलकाता का आर्केस्ट्रा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में भी शाम को भारी बारिश हुई। मौसम केंद्र ने बुधवार को कोल्हान क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। उधर, धनबाद समेत पूरे कोयलांचल में आंधी-बारिश की आशंका से किसान धान की फसल को लेकर चिंतित हैं।

कोल्हान में दिखने लगा असर अर्नब के प्रवेश करते ही पूरे कोल्हान में शाम को अंधेरा छा गया और जुगसलाई समेत कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। घाटशिला और सरायकेला के राजननगर में बारिश दर्ज की गई। नारगा हाट में कई दुकानों के प्लास्टिक उड़ गए। चक्रवाती तूफान अर्नब का मंगलवार शाम पूर्वी सिंहभूम जिले समेत पूरे कोल्हान प्रमंडल में असर दिखा।

शाम करीब चार बजे से तेज हवा चलने लगी और फिर 4.30 झमाझम बारिश शुरू हो गई। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने लगी। दिन में ही काले बादल छा गए। अचानक बारिश के कारण लोगों ने इधर-उधर भागकर शरण ली। हालांकि तूफान का असर सुबह से ही दिखने लगा था, जब धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी रही। तेज आंधी और बारिश से जुगसलाई सहित कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई।

पूर्वी सिंहभूम में दो दिन स्कूल बंद मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, इस तूफान को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम में बुधवार से दो दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। तूफान के कारण टाटानगर से गुजरने वाली टाटा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस को 31 तक रद्द कर दिया गया है। वहीं, ओडिशा से आने वाली उत्कल, पुरुषोत्तम और नीलांचल का भी परिचालन प्रभावित हो सकता है। तूफान का असर तो मंगलवार सुबह से ही दिखने लगा था। सुबह से ही धूप और बादल की आंख मिचौली चल रही थी। दोपहर में धूप हुई, लेकिन फिर चार बजे से बादल छाने लगा। घाटशिला सहित कुछ इलाकों में चार से साढ़े चार बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई। आने-जाने वालों को करीब एक घंटे तक बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ा।

तेज बारिश और हवा से कई इलाकों में पेड़ की डालियां टूट गईं। जुगसलाई, बागबेड़ा, कदमा, मानगो, हरहरगुट्टू, दाईगुट्टू, कदमा शास्त्रीनगर, भुइयांडीह में शाम चार बजे से ही बिजली गुल रही। कुछ जगहों पर तो जल्द ही बिजली आ गई, लेकिन जुगसलाई सहित कुछ इलाकों में रात तक बिजली आई। धान की खेती को मंगलवार को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बुधवार को भी तेज बारिश और हवा चली तो नुकसान हो सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों ने यलो अलर्ट किया जारी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, तूफान का बुधवार को असर ज्यादा दिख सकता है। कोल्हान में बुधवार को दोपहर बाद से 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा और भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने गुरुवार के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इसमें पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में भी भारी वर्षा होने का अनुमान है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सभी को सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है और ऐसे समय में बाहर निकलने से मना किया है।

तूफान से टाटा की समलेश्वरी एक्सप्रेस समेत 45 ट्रेनें रद्द चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण टाटानगर से रोज गुजरने वाली हावड़ा-जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस और राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस का परिचालन रेलवे ने रद्द कर दिया है। रेलवे के अनुसार, समलेश्वरी एक्सप्रेस 31 अक्तूबर और राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस 5 नवंबर तक रद्द रहेगी। वहीं, ओडिशा से आने-जाने वाली उत्कल, पुरुषोत्तम, संपर्क क्रांति, राजधानी और टाटा-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित होने की आशंका है।

इधर, तूफान के मद्देनजर रेलवे ने खड़गपुर होकर पुरी, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, सिकंदराबाद, तिरुपति समेत अन्य मार्गों पर चलने वाली 45 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे के इस फैसले से टाटानगर समेत जिले के विभिन्न स्टेशनों से यात्रा करने वाले छात्रों और दूसरे शहरों में नौकरी करने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। टाटानगर के ज्यादातर यात्री खड़गपुर जाकर दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों से यात्रा करते हैं। तूफान के कारण दक्षिण भारत मार्ग की कुछ ट्रेनें अन्य रेल मंडलों में भी रद्द की गई हैं।