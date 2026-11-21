अकवान तूफान का कहर, पूरे झारखंड में झमाझम बारिश और कई ट्रेन रद्द; आज भी ऑरेंज अलर्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे ने पुरी से गुजरने वाली 28 एक्सप्रेस को रद्द किया था। टाटानगर से बरहमपुर वंदे भारत और बादामपहाड़ की तीन जोड़ी मेमू ट्रेनें भी रद्द रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के असर से शुक्रवार को झारखंड के सभी 24 जिलों में दिनभर रुक-रुककर बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित रहा। तूफान की वजह से ओडिशा से रांची आने वाली पुरी एक्सप्रेस देरी से पहुंची, जिस कारण हटिया-पुरी तपस्विनी निर्धारित समय दोपहर 2:30 बजे के बजाय 3:30 बजे रवाना हुई। वहीं, दक्षिण पूर्व रेलवे ने पुरी से गुजरने वाली 28 एक्सप्रेस को रद्द किया था। टाटानगर से बरहमपुर वंदे भारत और बादामपहाड़ की तीन जोड़ी मेमू ट्रेनें भी रद्द रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
शुक्रवार को राज्य में सबसे अधिक 53.2 मिलीमीटर बारिश पूर्वी सिंहभूम के गुराबंधा में हुई। पश्चिमी सिंहभूम में 10.5, जमशेदपुर में 8.4, रांची में 7.2, खूंटी में 5.5 व बोकारो में 3.8 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश का सबसे खराब असर धान पर पड़ा है। खेतों में काटकर रखी गई धान की फसल पानी में डूब गई हैं। शनिवार को भी रांची समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। जिससे बालियों से अंकुर निकलने का खतरा बढ़ गया है और खड़ी फसलें भी गिर गई हैं।
आज भी 6 जिलों में तूफान का असर
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) रांची केंद्र के अनुसार, शनिवार को झारखंड के छह जिलों रांची, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, खूंटी और जामताड़ा में तूफान का असर रहेगा। वहीं, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश की संभावना है।
चक्रवाती तूफान अकवान का असर कोल्हान में साफ दिखने लगा है। गुरुवार शाम से तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी दिनभर जारी रही। लगातार बारिश से जहां अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक गिरावट आई और ठंड बढ़ गई, वहीं किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर आई है।
कोल्हान में करीब 80 फीसदी धान की फसल खेतों में खड़ी है। ऐसे में बारिश से खड़ी फसल के गिरने और उसमें फंगस लगने का खतरा है। वहीं, काटकर खेतों में रखी फसल के भी खराब होने की आशंका है। शुक्रवार सुबह से लगातार बारिश होने से स्कूल जाने वाले बच्चों और कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हुई। कई इलाकों के बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-पहल रही। खराब मौसम के कारण छोटे बच्चों के स्कूल बंद रहे। वहीं, ओडिशा-झारखंड-पश्चिम बंगाल मार्ग पर कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। पूर्वी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री से गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। करीब 20 मिमी बारिश दर्ज की गई, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के कई ग्रामीण इलाकों में इससे अधिक बारिश हुई।
80 फीसदी फसल खेतों में
पटमदा के किसान यदुनाथ गोराई और बीरेंद्र नाथ महतो ने बताया कि अब तक करीब 80 फीसदी धान की फसल खेतों में ही है। इसमें से लगभग 10 फीसदी फसल काटकर खेतों में रखी गई है, जबकि 70 फीसदी फसल की कटाई बाकी है। बारिश से खड़ी फसल के गिरने और फंगस लगने की आशंका है। वहीं, खेतों में काटकर रखी गई फसल भी भीगने से खराब हो सकती है। कुछ किसानों ने प्लास्टिक बिछाकर फसल ढंकने की कोशिश की है, लेकिन यह व्यवस्था नाकाफी है।
सब्जियों को भी नुकसान
सब्जी उत्पादक किसानों श्यामल गोराई और मिहिर गोराई ने बताया कि बारिश से लतादार सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में पानी जमा होने और तेज हवा के कारण पौधों के गिरने से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। किसानों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो धान के साथ सब्जियों की खेती पर भी व्यापक असर पड़ेगा।
कल से मौसम होगा साफ
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 21 नवंबर को कोल्हान के कुछ क्षेत्रों में दोपहर बाद तक बारिश का असर रह सकता है। हालांकि, अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ होने लगेगा। 22 नवंबर से मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अगले दो दिनों तक तापमान में गिरावट का असर बना रह सकता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें