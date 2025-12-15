झारखंड में नक्सलियों के आईईडी धमाकों में 2 CRPF जवान जख्मी, सारंडा जंगल की घटना
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा के जंगल में रविवार को नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के दो जवान आईईडी विस्फोटों में गंभीर रूप से घायल हो गए।
झारखंड से नक्सलियों की हिमाकत सामने आई है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा के जंगल में रविवार को तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों के दो आईईडी धमाकों में CRPF के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल जवान कोबरा 209 बटालियन के बताए जाते हैं। घटना सारंडा जंगल के बालिबा इलाके में तब हुई जब नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे।
इस तलाशी अभियान में चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के जवान शामिल थे। जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी दोपहर करीब 1.45 बजे हेड कांस्टेबल अलख दास आईईडी की चपेट में आ गए। धमाके में अलख दास गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर सुरक्षा बल के अन्य जवान लगभग 3.15 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। इसी दौरान दूसरा आईईडी विस्फोट हो गया। इसकी जद में कोबरा 209 बटालियन का जवान आ गया।
कांस्टेबल नारायण दास को आनन फानन में सीआरपीएफ बैरक में लाया गया। दोनों जवानों का प्राथमिक उपचार किया गया फिर दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर के रांची के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित रेणु ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार चलाए जा रहे अभियान से हताश होकर नक्सलियों ने यह कायरतापूर्ण कार्रवाई की है।
अमित रेणु ने कहा कि यह हताशा भरा कृत्य है। हम नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाएंगे। सारंडा के जंगल में तलाश अभियान और तेज किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों ने सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह-जगह आईईडी बम बिछा रखे हैं। आम लोग जीविकोपार्जन के लिए जंगल में पत्ता तोड़ने, दातून तोड़ने या फिर जंगली पदार्थ लाने जब जंगल जाते हैं तो आईईडी की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं।