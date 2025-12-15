Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
झारखंड में नक्सलियों के आईईडी धमाकों में 2 CRPF जवान जख्मी, सारंडा जंगल की घटना

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा के जंगल में रविवार को नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन के दो जवान आईईडी विस्फोटों में गंभीर रूप से घायल हो गए।

Dec 15, 2025 12:11 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चाईबासा
झारखंड से नक्सलियों की हिमाकत सामने आई है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा के जंगल में रविवार को तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों के दो आईईडी धमाकों में CRPF के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल जवान कोबरा 209 बटालियन के बताए जाते हैं। घटना सारंडा जंगल के बालिबा इलाके में तब हुई जब नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे।

इस तलाशी अभियान में चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के जवान शामिल थे। जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी दोपहर करीब 1.45 बजे हेड कांस्टेबल अलख दास आईईडी की चपेट में आ गए। धमाके में अलख दास गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर सुरक्षा बल के अन्य जवान लगभग 3.15 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। इसी दौरान दूसरा आईईडी विस्फोट हो गया। इसकी जद में कोबरा 209 बटालियन का जवान आ गया।

कांस्टेबल नारायण दास को आनन फानन में सीआरपीएफ बैरक में लाया गया। दोनों जवानों का प्राथमिक उपचार किया गया फिर दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर के रांची के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित रेणु ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों के लगातार चलाए जा रहे अभियान से हताश होकर नक्सलियों ने यह कायरतापूर्ण कार्रवाई की है।

अमित रेणु ने कहा कि यह हताशा भरा कृत्य है। हम नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाएंगे। सारंडा के जंगल में तलाश अभियान और तेज किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नक्सलियों ने सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जगह-जगह आईईडी बम बिछा रखे हैं। आम लोग जीविकोपार्जन के लिए जंगल में पत्ता तोड़ने, दातून तोड़ने या फिर जंगली पदार्थ लाने जब जंगल जाते हैं तो आईईडी की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
