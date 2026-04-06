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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में IED धमाके में CRPF का कोबरा जवान घायल

Apr 06, 2026 02:20 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चाईबासा, पीटीआई
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झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में CPI (माओवादियों) द्वारा लगाए गए IED के फटने से CRPF की कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया, एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में IED धमाके में CRPF का कोबरा जवान घायल

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में CPI (माओवादियों) द्वारा लगाए गए IED के फटने से CRPF की कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया, एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने PTI को बताया कि यह घटना तब हुई जब छोटानागरा पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत सारंडा जंगल में एक संयुक्त माओवादी विरोधी अभियान चल रहा था। एसपी ने कहा कि अभियान के दौरान CPI (माओवादियों) द्वारा लगाए गए IED में धमाका हो गया, जिससे कोबरा बटालियन का एक जवान मनोज कुमार घायल हो गया।

खबर में इस्तेमाल की गई तस्वीर प्रतीकात्मक है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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