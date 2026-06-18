झारखंड RS चुनाव: INDIA के पास 56 विधायक फिर भी कांग्रेस हारी, आखिर किसने की क्रॉस वोटिंग?
Cross voting in Jharkhand RS polls: झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने सियासी समीकरण बदल दिए। 56 विधायकों वाले INDIA गठबंधन के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा हार गए, जबकि NDA समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी 28 वोट पाकर राज्यसभा पहुंच गए।
Cross voting in Jharkhand RS polls: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद INDIA गठबंधन दूसरी सीट नहीं बचा सका, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने क्रॉस वोटिंग के सहारे जीत दर्ज कर ली। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बैद्यनाथ राम विजयी रहे। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है, जिसके चलते एनडीए उम्मीदवार जीते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है- वो कौन सा दल, या कौन से विधायक हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके नथवानी को विजेता बनाया है।
जीत के लिए कितने वोटों की जरूर थी, किसे कितने मिले?
81 सदस्यीय विधानसभा में राज्यसभा पहुंचने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 28 वोटों की जरूरत थी। ये वोट प्रथम वरीयता वाले होने चाहिए थे। भाजपा के नेतृत्व वाली NDA के पास सिर्फ 24 विधायक थे, जबकि JMM, कांग्रेस, राजद और CPI(ML) समेत INDIA गठबंधन के पास 56 विधायक थे। इसके बावजूद नाथवानी को 28 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हरा दिया। झा को केवल 20 वोट हासिल हुए, जबकि JMM उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले।
क्रॉस वोटिंग करने वाले कौन लोग हैं?
अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है- आखिर वो कौन से विधायक हैं, जिन्होंने नथवानी को क्रॉस वोट किया है। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि RJD और CPI(ML) के विधायकों ने नाथवानी को वोट दिया था। इन दलों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसका संकेत झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने भी दिया है। उन्होंने परिणाम सामने आने के बाद कहा- “सीधे सहयोगी दलों राजद और CPI(ML) लिबरेशन पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि इन दलों का समर्थन कांग्रेस उम्मीदवार को मिला होता तो नतीजा अलग हो सकता था।”
3 वोट अमान्य भी रहे, 2 भाजपा और 1 कांग्रेस का
अभी मौजूदा समय की बात करें तो झारखंड विधानसभा में RJD के चार विधायक हैं और CPI(ML) के दो विधायक हैं। नतीजों ने साफ कर दिया कि INDIA गठबंधन के कुछ विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया है। चुनाव में 3 वोट अमान्य भी घोषित किए गए, जिनमें 2 भाजपा और 1 कांग्रेस विधायक का वोट शामिल था। इसके बावजूद नाथवानी जीतने में सफल रहे।
हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर क्या बोली भाजपा?
हार के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। राज्य सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आरोप लगाया- “भाजपा ने धनबल के सहारे चुनाव जीता और झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया।” दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि विधायकों ने अपने विवेक के अनुसार मतदान किया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि परिमल नाथवानी के पिछले कार्यकाल के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए कई विधायकों ने उनका समर्थन किया।
मॉक पोल और बहुमत के बावजूद कांग्रेस हारी
मतदान से पहले दोनों खेमों ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। INDIA गठबंधन ने मॉक पोल तक कराया था। दावा किया था कि इसमें झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को 29 मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 25 वोट प्राप्त हुए हैं। इस अभ्यास के जरिए महागठबंधन ने अपने विधायकों को यह समझाया था कि किस प्रकार प्राथमिकता के आधार पर मतदान करना है, लेकिन मतदान होने तक बाजी एकदम उलटी पड़ गई और बहुमत होने के बावजूद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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