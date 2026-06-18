झारखंड RS चुनाव: INDIA के पास 56 विधायक फिर भी कांग्रेस हारी, आखिर किसने की क्रॉस वोटिंग?

Cross voting in Jharkhand RS polls: झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने सियासी समीकरण बदल दिए। 56 विधायकों वाले INDIA गठबंधन के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा हार गए, जबकि NDA समर्थित निर्दलीय परिमल नाथवानी 28 वोट पाकर राज्यसभा पहुंच गए।

Cross voting in Jharkhand RS polls: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है। विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद INDIA गठबंधन दूसरी सीट नहीं बचा सका, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने क्रॉस वोटिंग के सहारे जीत दर्ज कर ली। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बैद्यनाथ राम विजयी रहे। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है, जिसके चलते एनडीए उम्मीदवार जीते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है- वो कौन सा दल, या कौन से विधायक हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करके नथवानी को विजेता बनाया है।

जीत के लिए कितने वोटों की जरूर थी, किसे कितने मिले? 81 सदस्यीय विधानसभा में राज्यसभा पहुंचने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 28 वोटों की जरूरत थी। ये वोट प्रथम वरीयता वाले होने चाहिए थे। भाजपा के नेतृत्व वाली NDA के पास सिर्फ 24 विधायक थे, जबकि JMM, कांग्रेस, राजद और CPI(ML) समेत INDIA गठबंधन के पास 56 विधायक थे। इसके बावजूद नाथवानी को 28 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हरा दिया। झा को केवल 20 वोट हासिल हुए, जबकि JMM उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले।

क्रॉस वोटिंग करने वाले कौन लोग हैं? अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है- आखिर वो कौन से विधायक हैं, जिन्होंने नथवानी को क्रॉस वोट किया है। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि RJD और CPI(ML) के विधायकों ने नाथवानी को वोट दिया था। इन दलों ने क्रॉस वोटिंग की है, इसका संकेत झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने भी दिया है। उन्होंने परिणाम सामने आने के बाद कहा- “सीधे सहयोगी दलों राजद और CPI(ML) लिबरेशन पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि इन दलों का समर्थन कांग्रेस उम्मीदवार को मिला होता तो नतीजा अलग हो सकता था।”

3 वोट अमान्य भी रहे, 2 भाजपा और 1 कांग्रेस का अभी मौजूदा समय की बात करें तो झारखंड विधानसभा में RJD के चार विधायक हैं और CPI(ML) के दो विधायक हैं। नतीजों ने साफ कर दिया कि INDIA गठबंधन के कुछ विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया है। चुनाव में 3 वोट अमान्य भी घोषित किए गए, जिनमें 2 भाजपा और 1 कांग्रेस विधायक का वोट शामिल था। इसके बावजूद नाथवानी जीतने में सफल रहे।

हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर क्या बोली भाजपा? हार के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। राज्य सरकार में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आरोप लगाया- “भाजपा ने धनबल के सहारे चुनाव जीता और झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया।” दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि विधायकों ने अपने विवेक के अनुसार मतदान किया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि परिमल नाथवानी के पिछले कार्यकाल के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए कई विधायकों ने उनका समर्थन किया।