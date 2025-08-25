crore of rupees misused in road construction in jharkhand cag report told झारखंड में सड़क निर्माण के दौरान करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, कैग रिपोर्ट में खुलासा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़crore of rupees misused in road construction in jharkhand cag report told

झारखंड में सड़क निर्माण के दौरान करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, कैग रिपोर्ट में खुलासा

झारखंड में सड़क निर्माण विभाग ने अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के कारण भूमि अधिग्रहण पर करोड़ों रुपए बेवजह खर्च किए। यह खुलासा झारखंड विधानसभा में सोमवार को पेश की गई कैग की एक रिपोर्ट में हुआ है।

Subodh Kumar Mishra भाषा, रांचीMon, 25 Aug 2025 11:40 PM
share Share
Follow Us on
झारखंड में सड़क निर्माण के दौरान करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, कैग रिपोर्ट में खुलासा

झारखंड में सड़क निर्माण विभाग ने अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी के कारण भूमि अधिग्रहण पर 19.15 करोड़ रुपए बेवजह खर्च किए। यह खुलासा झारखंड विधानसभा में सोमवार को पेश की गई कैग (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक) की एक रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यय अधिशासी अभियंता (ईई), सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) के अधिकारियों, गिरिडीह और जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बीच तालमेल की कमी के कारण हुआ।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने में विभाग की असमर्थता तथा अधिशासी अभियंता और जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी के बीच समन्वय की कमी के कारण 19.15 करोड़ रुपए बेवजह खर्च हुए।

यह रिपोर्ट गिरिडीह जिले में कोडेम्ब्री-मंद्रो-अस्को रोड के 18.85 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण से संबंधित है। यह परियोजना 2011 में 29.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत हुई थी। इसके लिए 2012 में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, ताकि परियोजना को 2012-13 तक पूरा किया जा सके। इस परियोजना के लिए राज्य के 20 गांवों में 86.16 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की जरूरत थी।

राज्य के अभयारण्यों में वृक्षावरण और पशु संख्या में गिरावट

झारखंड के वन्यजीव अभयारण्यों और एक राष्ट्रीय उद्यान में 2017 और 2021 के बीच वृक्षावरण, आवास की गुणवत्ता और पशु संख्या में गिरावट आई है। सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

इसमें कहा गया कि इस दौरान वृक्षावरण में 2.60 प्रतिशत की कमी आई, जबकि खाली भूमि और निर्मित क्षेत्रों में क्रमशः 13.51 प्रतिशत और 22.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में पशु संख्या 2017-18 में 20,028 थी। यह संख्या 2019-20 में घटकर 12,104 रह गई, लेकिन 2020-21 में बढ़कर 19,882 हो गई।

वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्य रूप से तेंदुआ, भेड़िया, भालू, हिरण, हाथी, सियार, चीतल, सांभर, जंगली सूअर और लकड़बग्घे पाए जाते हैं। झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पलामू में एक बाघ अभयारण्य और सिंहभूम में एक हाथी अभयारण्य है।