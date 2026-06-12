झारखंड में अपराधियों का पुलिस पर हमला, 20 हमलावर अपने साथी को छुड़ा ले गए
झारखंड के गिरिडीह में पुलिस पर हमलाकर अपराधियों को छुड़ाकर ले गए। हमलावरों ने लाठी-डंडे और पत्थरों से हमलाकर अपराधियों को छुड़ा लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।
झारखंड के गिरिडीह में पुलिस पर हमलाकर साथियों को छुड़ाने का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस पर चिकसोरिया गांव में बुधवार की देर रात 20 की संख्या में साइबर अपराधियों ने लाठी-डंडे और पत्थरों से हमला किया और अपने साथी को छुड़ा ले गए। पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ धक्का-मुक्की की और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी एनुल हक खान पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थिति संभाली।
बताया जाता है कि साइबर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि साइबर अपराधी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चामलिट्टी गांव निवासी चुड़ामन मंडल अपने ससुराल चिकसोरिया में है। इसी सूचना पर साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत की अगुवाई में साइबर थाना पुलिस की एक टीम रात लगभग 12:30 बजे चुड़ामन मंडल के ससुराल चिकसोरिया स्थित घर पहुंची और छापामारी की। पुलिस को देख चुड़ामन मंडल घर के पीछे के रास्ते से भागने का प्रयास किया, पर पुलिस जवानों ने उसे पकड़ लिया, तो चुड़ामन ने अपना मोबाइल पत्नी को दे दिया, जिसे उसने पीछे खेत की तरफ फेंक दिया। जब चुड़ामन मंडल को पुलिस गाड़ी में बैठाने लगी तो उसके दो साले के अलावा सास, ससुर और उसकी पत्नी पुलिस के साथ खींचातानी, धक्का-मुक्की करने लगे। इस बीच चुड़ामन मंडल के ससुराल वालों द्वारा हो-हल्ला करने पर लगभग 20-25 महिला और पुरुष हाथ में लाठी, डंडा, ईंट एवं पत्थर से लैस होकर आये और पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद अहिल्यापुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ चिकसोरिया गांव पहुंचे और टीम को सुरक्षित निकाला।
हमले को लेकर 18 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज
साइबर थाना पुलिस पर किये गये हमले को लेकर अहिल्यापुर थाने में साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में चिकसोरिया गांव के 18 महिला-पुरुष को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। नामजद अभियुक्तों पर पुलिस के साथ धक्का-मुक्की, हाथापाई तथा छीनाझपटी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर सरकारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए पुलिस के कब्जे से साइबर अपराधी चुड़ामन मंडल को अपने साथ भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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