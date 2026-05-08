Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘कैप्टन कूल’ फिर निकले नंबर वन! बिहार-झारखंड के सबसे बड़े टैक्सपेयर बने महेंद्र सिंह धोनी

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी बिहार-झारखंड आयकर क्षेत्राधिकार में सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर का स्थान बरकरार रखा है। यह जानकारी झारखंड और बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डॉ. डी. सुधाकर राव ने रांची में दी।

‘कैप्टन कूल’ फिर निकले नंबर वन! बिहार-झारखंड के सबसे बड़े टैक्सपेयर बने महेंद्र सिंह धोनी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी बिहार-झारखंड आयकर क्षेत्राधिकार में सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर का स्थान बरकरार रखा है। यह जानकारी झारखंड और बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डॉ. डी. सुधाकर राव ने गुरुवार को रांची में दी। हालांकि उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए धोनी की टैक्स राशि को बताने से इनकार कर दिया।

इनकम टैक्स में बिहार से आगे झारखंड

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अनुसार, झारखंड-बिहार के आयकर संग्रह में झारखंड का योगदान सबसे अधिक है। निर्धारित 20 हजार करोड़ लक्ष्य में करीब 12 हजार करोड़ झारखंड से, जबकि 8 हजार करोड़ रुपये बिहार से प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2026-2027 में 20 हजार करोड़ रुपये कर संग्रह का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते वित्तीय वर्ष में टैक्स चोरी के मामलों में 12 बड़े कारोबारी समूहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। इन कार्रवाइयों में 150 से अधिक व्यापारी और कारोबारी शामिल थे। इसके अलावा झारखंड और बिहार में कर चोरी और आयकर नहीं चुकाने से जुड़े 90 से अधिक मामलों में विभिन्न व्यक्तियों और व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हालांकि संबंधित लोगों और कंपनियों के नाम उजागर नहीं किए गए।

झारखंड-बिहार में 40 लाख लोग आयकर रिर्टन दाखिल कर रहे

बिहार-झारखंड में करीब 40 लाख लोग नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल कर टैक्स जमा करते हैं, जबकि पैन कार्ड धारकों की संख्या लगभग पांच करोड़ है। उन्होंने यह भी बताया कि इन 40 लाख लोगों में 70 प्रतिशत करदाता ही टैक्सपेयर हैं। वहीं, रांची दौरे के उद्देश्य पर उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 से लागू नए आयकर अधिनियम-2025 के प्रावधानों और उसमें किए गए बदलावों की जानकारी देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापारिक संगठनों और अन्य समूहों के साथ बैठकें की गईं। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने झारखंड-बिहार के आयकर अधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं भी जानीं।

ये भी पढ़ें:पारा टीचर्स को SC से बड़ी राहत, 50 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर बहाली के निर्देश

वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में 5 प्रतिशत कम टैक्स का कलेक्शन

झारखंड-बिहार वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में करीब 5 फीसदी कम टैक्स का संग्रह हुआ। इसकी वजह बारिश के सीसीएल में कम खनन और टैक्स स्लैब में बदलाव रहा। वहीं, अपनी रांची यात्रा के उद्देश्य की चर्चा करते हुए कहा कि नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। इस नियम के प्रावधानों की चर्चा और किये गये संशोधनों के लाभ की जानकारी कारदाताओं को देने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट, ऐप खोलें एक समूहों व अलग-अलग संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा बिहार-झारखंड के आयकर अधिकारियों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं भी जानीं।

ये भी पढ़ें:अब बिना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे प्रैक्टिस, बाहरी डॉक्टरों को बड़ी राहत

80 फीसदी टैक्स केंद्र-राज्य के लोक उपक्रमों से

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने यह भी बताया कि झारखंड-बिहार से कुल आयकर संग्रह में 80 फीसदी टैक्स केंद्र व राज्य लोक उपक्रमों से प्राप्त किए गए हैं। 20 प्रतिशत निजी कंपनियों व व्यक्तियों से संग्रह किया गया। वहीं, इसमें 70 फीसदी टैक्स टीडीएस से प्राप्त किया गया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 10 मई तक होगी झमाझम बारिश; तूफानी हवाओं का अलर्ट
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Ms Dhoni Mahendra Singh Dhoni
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।