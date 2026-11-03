झारखंड के 2 गैंगस्टरों राहुल दुबे और राहुल सिंह पर शिकंजा; रेड कॉर्नर नोटिस
विदेश में बैठकर झारखंड में रंगदारी और गोलीबारी जैसे अपराध संचालित करने वाले गैंगस्टर राहुल दुबे और राहुल सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है।
विदेश में बैठकर झारखंड में गैंग चलाने वाले गैंगस्टर राहुल दुबे और राहुल सिंह के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। झारखंड एटीएस के प्रस्ताव पर सीबीआई के माध्यम से यह कार्रवाई की गई है। दोनों अपराधी मलेशिया में रहकर स्थानीय गुर्गों के जरिए कारोबारियों और ठेकेदारों से रंगदारी वसूलते हैं। राहुल सिंह कुख्यात अमन साहू के मारे जाने के बाद उसका गिरोह संभाल रहा है। वहीं राहुल दुबे का गिरोह भी कई घटनाओं में शामिल रहा है।
सीबीआई को भेजा था प्रस्ताव
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एटीएस के केस में दोनों गैंगस्टरों राहुल दुबे और राहुल सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई को प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल को लेटर लिखा था। इंटरपोल ने इसी लेटर पर काम करते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। दोनों अपराधी मलेशिया में रह कर झारखंड में गुर्गों के जरिए कारोबारियों, ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों को निशाना बनाया जाता है।
विदेश में बैठकर झारखंड में चलाते हैं गिरोह
दोनों गैंगस्टरों के गिरोहों की संलिप्तता रंगदारी की मांग, धमकी और रकम नहीं मिलने पर फायरिंग कर दहशत फैलाने जैसी घटनाओं में सामने आती रही है। विदेश में बैठकर झारखंड में गैंग चलाने के कारण पुलिस के लिए इन तक सीधे पहुंचना चुनौती बना हुआ था। राहुल सिंह के बारे में बताया जाता है कि यह पहले कुख्यात अपराधी अमन साहू के गिरोह से जुड़ा था। वहीं अमन साहू के मारे जाने के बाद राहुल सिंह ने उसके गिरोह की कमान संभाल ली थी।
पुलिस के लिए बड़ी चुनौती
राहुल दुबे का गिरोह भी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। गिरोह झारखंड के कोयला और औद्योगिक क्षेत्रों में रंगदारी वसूलने का नेटवर्क चला रहा है। यह गिरोह रांची, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग समेत कई जिलों में सक्रिय है। यह गिरोह रंगदारी के लिए कारोबारियों व ठेकेदारों को डराने-धमकाने का काम करता है। यह गिरोह निर्माण स्थलों पर गोलीबारी कर के आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देता है।
कारोबारियों और ठेकेदारों पर फायरिंग
राहुल दुबे गिरोह के गुर्गे रंगदारी के लिए कारोबारियों और ठेकेदारों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देता है। हाल के दिनों में हजारीबाग और रांची में हुई फायरिंग की घटनाओं में राहुल दुबे के गिरोह का नाम सामने आया है। 29 अक्तूबर की रात हजारीबाग के मटवारी स्थित एके इंटरनेशनल होटल पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल दुबे के नाम से जिम्मेदारी लेने और होटल संचालक को धमकी देने वाला पोस्ट सामने आया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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