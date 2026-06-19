हमारे MLA गद्दार नहीं; क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर भड़की CPI ने कांग्रेस आलाकमान को लिखा पत्र, दी सफाई
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, 'मैं हमारे विधायकों के विरुद्ध फैलाए जा रहे इस पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार तथा हमारी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश के प्रति अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहता हूं।'
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव में गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार हो गई, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी के.राजू ने इस हार के लिए INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों राजद और भाकपा (माले) लिबरेशन के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया था और उन पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करने का आरोप लगाया था। वहीं इन आरोपों को लेकर अब भाकपा (ML) लिबरेशन भड़क गई है और उसने 'क्रॉस वोटिंग' के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और अपने नेताओं पर लगाम लगाने को कहा है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने विधायकों पर लगे इन आरोपों के बाद शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखा और उनसे कहा कि वह अपने नेताओं को निर्देश दें कि वे बिना किसी सबूत के सहयोगी दलों पर इस प्रकार के निराधार और अनुचित आरोप लगाना बंद करें। भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोपों से 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी विश्वास कमजोर होता है।
भट्टाचार्य ने खरगे को लिखे पत्र में कहा, 'यह देखकर हमें गहरा आघात पहुंचा है कि कांग्रेस के नेता 18 जून को झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के लिए हमारे विधायकों को दोषी ठहरा रहे हैं। यह पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण और निराधार झूठ है।' उन्होंने कहा, 'हमारे दोनों विधायकों ने विपक्षी विधायकों की बैठक में तय योजना के अनुसार झा के पक्ष में मतदान किया। मतदान से पहले हमारे पोलिंग एजेंटों ने वोट डालने से पहले मतपत्रों की अच्छे से जांच भी की थी।'
दीपांकर भट्टाचार्य ने आगे लिखा, 'मैं आपको यह पत्र लिखकर हमारे विधायकों के विरुद्ध फैलाए जा रहे इस पूर्णतः निराधार और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार तथा हमारी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश के प्रति अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहता हूं।'
भट्टाचार्य ने कहा, 'आप भली-भांति जानते हैं कि बिहार और झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में हमारी पार्टी के विधायक लगातार विपक्षी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। साथ ही, यह भी सर्वविदित है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के गठन के समय से ही उसकी सबसे प्रतिबद्ध सहयोगी पार्टियों में से एक रही है।'
उन्होंने खरगे से आग्रह किया कि वे कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दें कि वे बिना किसी सत्यापन के सहयोगी दलों पर इस प्रकार के निराधार और अनुचित आरोप लगाना बंद करें, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने कहा, 'इस दुर्भावनापूर्ण झूठ को मीडिया में व्यापक प्रचार मिला है, इसलिए हम विवश होकर इस पत्र को सार्वजनिक करने का निर्णय ले रहे हैं।'
इससे एक दिन पहले गुरुवार को राज्य सभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के.राजू ने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलो राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा को कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी और वामदल के विधायकों ने पैसा लेकर एनडीए समर्थित प्रत्याशी के हक में क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से झा की हार हुई।
दोनों विजेता प्रत्याशियों को मिले इतने वोट
बता दें कि इन चुनावों में झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम को 30 मत प्राप्त हुए थे, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 28 मत मिले थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को केवल 20 मतों से संतोष करना पड़ा। जबकि तीन वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे, जिनमें दो भाजपा के और एक कांग्रेस का था।
झामुमो व कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने थे 56 वोट
बता दें कि झारखंड विधानसभा में INDIA गठबंधन के 56 सदस्य हैं, जिनमें JMM के 34, कांग्रेस के 16, RJD के चार और CPI(ML) लिबरेशन के दो सदस्य शामिल हैं। वहीं NDA के पास 24 विधायक थे, जिनमें BJP के 21 और LJP (राम विलास), AJSU पार्टी और JD(U) का एक-एक विधायक शामिल है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक है।
विधानसभा में विधायकों की संख्या के अनुसार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कुल 56 वोट मिलने थे, तथा एनडीए समर्थित उम्मीदवार को 24 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 50 वोट ही हासिल हुए, इसी वजह से कांग्रेस नेता, राजद और भाकपा विधायकों पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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