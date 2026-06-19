Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हमारे MLA गद्दार नहीं; क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर भड़की CPI ने कांग्रेस आलाकमान को लिखा पत्र, दी सफाई

Sourabh Jain एएनआई, रांची, झारखंड
Follow us on Google News
share

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, 'मैं हमारे विधायकों के विरुद्ध फैलाए जा रहे इस पूरी तरह निराधार और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार तथा हमारी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश के प्रति अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहता हूं।'

हमारे MLA गद्दार नहीं; क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर भड़की CPI ने कांग्रेस आलाकमान को लिखा पत्र, दी सफाई

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव में गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार हो गई, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी के.राजू ने इस हार के लिए INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों राजद और भाकपा (माले) लिबरेशन के विधायकों को जिम्मेदार ठहराया था और उन पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करने का आरोप लगाया था। वहीं इन आरोपों को लेकर अब भाकपा (ML) लिबरेशन भड़क गई है और उसने 'क्रॉस वोटिंग' के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और अपने नेताओं पर लगाम लगाने को कहा है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने विधायकों पर लगे इन आरोपों के बाद शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखा और उनसे कहा कि वह अपने नेताओं को निर्देश दें कि वे बिना किसी सबूत के सहयोगी दलों पर इस प्रकार के निराधार और अनुचित आरोप लगाना बंद करें। भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह के निराधार आरोपों से 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी विश्वास कमजोर होता है।

ये भी पढ़ें:झारखंड राज्यसभा चुनावः शक के घेरे में आई RJD ने कांग्रेस को दे डाली सलाह

भट्टाचार्य ने खरगे को लिखे पत्र में कहा, 'यह देखकर हमें गहरा आघात पहुंचा है कि कांग्रेस के नेता 18 जून को झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के लिए हमारे विधायकों को दोषी ठहरा रहे हैं। यह पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण और निराधार झूठ है।' उन्होंने कहा, 'हमारे दोनों विधायकों ने विपक्षी विधायकों की बैठक में तय योजना के अनुसार झा के पक्ष में मतदान किया। मतदान से पहले हमारे पोलिंग एजेंटों ने वोट डालने से पहले मतपत्रों की अच्छे से जांच भी की थी।'

दीपांकर भट्टाचार्य ने आगे लिखा, 'मैं आपको यह पत्र लिखकर हमारे विधायकों के विरुद्ध फैलाए जा रहे इस पूर्णतः निराधार और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार तथा हमारी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश के प्रति अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहता हूं।'

ये भी पढ़ें:'RJD और माले ने धोखा दिया', जीती बाजी हारने पर क्या बोली कांग्रेस; जवाब भी मिला

भट्टाचार्य ने कहा, 'आप भली-भांति जानते हैं कि बिहार और झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में हमारी पार्टी के विधायक लगातार विपक्षी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। साथ ही, यह भी सर्वविदित है कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के गठन के समय से ही उसकी सबसे प्रतिबद्ध सहयोगी पार्टियों में से एक रही है।'

उन्होंने खरगे से आग्रह किया कि वे कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दें कि वे बिना किसी सत्यापन के सहयोगी दलों पर इस प्रकार के निराधार और अनुचित आरोप लगाना बंद करें, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने कहा, 'इस दुर्भावनापूर्ण झूठ को मीडिया में व्यापक प्रचार मिला है, इसलिए हम विवश होकर इस पत्र को सार्वजनिक करने का निर्णय ले रहे हैं।'

इससे एक दिन पहले गुरुवार को राज्य सभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के.राजू ने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलो राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा को कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी और वामदल के विधायकों ने पैसा लेकर एनडीए समर्थित प्रत्याशी के हक में क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से झा की हार हुई।

ये भी पढ़ें:यह बंगाल नहीं; कहने वाले कांग्रेस नेता ने धोखे और हार के बाद कहा- दिल भारी है

दोनों विजेता प्रत्याशियों को मिले इतने वोट

बता दें कि इन चुनावों में झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम को 30 मत प्राप्त हुए थे, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को 28 मत मिले थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को केवल 20 मतों से संतोष करना पड़ा। जबकि तीन वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे, जिनमें दो भाजपा के और एक कांग्रेस का था।

झामुमो व कांग्रेस प्रत्याशी को मिलने थे 56 वोट

बता दें कि झारखंड विधानसभा में INDIA गठबंधन के 56 सदस्य हैं, जिनमें JMM के 34, कांग्रेस के 16, RJD के चार और CPI(ML) लिबरेशन के दो सदस्य शामिल हैं। वहीं NDA के पास 24 विधायक थे, जिनमें BJP के 21 और LJP (राम विलास), AJSU पार्टी और JD(U) का एक-एक विधायक शामिल है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक है।

विधानसभा में विधायकों की संख्या के अनुसार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कुल 56 वोट मिलने थे, तथा एनडीए समर्थित उम्मीदवार को 24 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 50 वोट ही हासिल हुए, इसी वजह से कांग्रेस नेता, राजद और भाकपा विधायकों पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।