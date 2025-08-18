एक बार जगदीप धनखड़ से मिल लीजिए; उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राधाकृष्णन को कांग्रेस नेता ने क्यों दी सलाह

केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक और पार्टी के सहयोगी दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह घोषणा की।

केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक और पार्टी के सहयोगी दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह घोषणा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन तमिलनाडु के एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। अगर वह जीत जाते हैं तो वह जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे जिन्होंने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और फिर जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाज झारखंड से कांग्रेस नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने राधाकृष्णन को सलाह दी है कि नोमिनेशन स्वीकार करने से पहले उन्हें एक बार जगदीप धनखड़ से मिल लेना चाहिए।

क्यों दी जगदीप धनखड़ से मिलने की सलाह? कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा, राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। लेकिन मैं उन्हें एक सुझान देना चाहूंगा कि उन्हें एक बार जगदीप धनखड़ साहब से मिल लेना चाहिए और पता कर लेना चाहिए कि किस हालात में हैं वह। बीमार हैं, स्वस्थ्य हैं, कहां हैं? इससे उन्हें अपना आंकलन करने में सुविधा होगी।

उन्होंने आगे कहा, सत्यपाल मलिका का जो हाल हुआ, बतौर राज्यपाल उन्होंने भी काम किया था। जब तक वह एक लाइन पर चलते रहे, तब तक सब कुछ ठीक रहा, जैसे ही उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की, मुसीबत आ गई। कांग्रेस नेता ने कहा, एनडीने राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कुछ लोगों ने उसका स्वागत भी किया है जो कि लोग हमेशा से करते हैं। लेकिन राधाकृष्णन को इस पर विचार करना चाहिए।

हेमंत सोरेन ने लगाया था आरोप बता दें, धनखड़ के विपरीत, राधाकृष्णन ने राज्यपाल के रूप में विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से काफी हद तक परहेज किया है। धनखड़ भी 2022 में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित होने से पहले उनके जैसे ही राज्यपाल थे। हालांकि, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल आरोप लगाया था कि केंद्र की साजिश के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी में राजभवन की भूमिका थी। इसके बाद राधाकृष्णन ने आठ फरवरी 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का खंडन किया था और इस बात पर जोर दिया कि राजभवन ने सभी लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन किया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव की निगरानी करेंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू मतदान एजेंट होंगे।उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है।प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा नीत गठबंधन के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।