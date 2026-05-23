परसूडीह गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा; जुर्माना भी लगाया
झारखंड के जमशेदपुर में कोर्ट ने रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परसूडीह में दो साल पहले 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। एडीजे वन कंकन पट्टादार की अदालत ने एक दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना के वक्त किशोर की उम्र महज 17 साल थी।
झारखंड के जमशेदपुर में कोर्ट ने रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परसूडीह में दो साल पहले 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। एडीजे वन कंकन पट्टादार की अदालत ने एक दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना के वक्त किशोर की उम्र महज 17 साल थी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था।
अदालत ने दोषी पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 11 जनवरी 2024 की है। शाम के वक्त पीड़िता अपने भाइयों को बुलाने के लिए पास के एक मैदान में जा रही थी। इस दौरान घात लगाए बैठे आरोपी वरुण दास और उसके साथी किशोर ने उसे अकेले देख लिया। दोनों ने मिलकर नाबालिग को दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर झाड़ियों की तरफ ले गए। दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। मासूम बेहोश हो गई तो दोनों फरार हो गए। होश में आने के बाद पीड़िता घर पहुंची मामा को जानकारी दी। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। दूसरे मुख्य आरोपी वरुण का केस अलग से चल रहा है।
जुगसलाई में अधेड़ ने लगाई फांसी
जुगसलाई के एमई स्कूल रोड निवासी देवानंद वर्मा (38) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार देर रात की है। देवानंद की पत्नी अपने मायके वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। देवानंद घर पर अपनी बेटी के साथ थे। शुक्रवार सुबह बेटी देवानंद को उठाने जा रही थी तो दरवाजा बंद मिला। पड़ोसियों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर देवानंद का शव फंदे से लटका पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।
कपाली में घर से मिला व्यक्ति का शव
जमशेदपुर, संवाददाता। कपाली के हरि मंदिर के पास स्थित घर से एक व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की पहचान इकबाल खान के रूप में हुई। लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इकबाल परिवार से अलग किराए के मकान में रह रहे थे। आसपास के लोगों ने कमरे से बदबू आने की शिकायत की। जब मुख्य गेट से अंदर देखा तो इकबाल का शव जमीन पर मिला। वहीं, परिजनों के अनुसार तीन दिन पूर्व इकबाल को फोन किया गया था पर उसने फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद फोन बंद हो गया। इकबाल पहले भी फोन बंद कर देते थे, जिससे परिजनों को यह आम बात लगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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