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परसूडीह गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा; जुर्माना भी लगाया

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के जमशेदपुर में कोर्ट ने रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परसूडीह में दो साल पहले 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। एडीजे वन कंकन पट्टादार की अदालत ने एक दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना के वक्त किशोर की उम्र महज 17 साल थी।

परसूडीह गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा; जुर्माना भी लगाया

झारखंड के जमशेदपुर में कोर्ट ने रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परसूडीह में दो साल पहले 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। एडीजे वन कंकन पट्टादार की अदालत ने एक दोषी किशोर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना के वक्त किशोर की उम्र महज 17 साल थी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था।

अदालत ने दोषी पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 11 जनवरी 2024 की है। शाम के वक्त पीड़िता अपने भाइयों को बुलाने के लिए पास के एक मैदान में जा रही थी। इस दौरान घात लगाए बैठे आरोपी वरुण दास और उसके साथी किशोर ने उसे अकेले देख लिया। दोनों ने मिलकर नाबालिग को दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर झाड़ियों की तरफ ले गए। दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। मासूम बेहोश हो गई तो दोनों फरार हो गए। होश में आने के बाद पीड़िता घर पहुंची मामा को जानकारी दी। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई। दूसरे मुख्य आरोपी वरुण का केस अलग से चल रहा है।

जुगसलाई में अधेड़ ने लगाई फांसी

जुगसलाई के एमई स्कूल रोड निवासी देवानंद वर्मा (38) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना गुरुवार देर रात की है। देवानंद की पत्नी अपने मायके वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हैं। देवानंद घर पर अपनी बेटी के साथ थे। शुक्रवार सुबह बेटी देवानंद को उठाने जा रही थी तो दरवाजा बंद मिला। पड़ोसियों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर देवानंद का शव फंदे से लटका पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।

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कपाली में घर से मिला व्यक्ति का शव

जमशेदपुर, संवाददाता। कपाली के हरि मंदिर के पास स्थित घर से एक व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की पहचान इकबाल खान के रूप में हुई। लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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इकबाल परिवार से अलग किराए के मकान में रह रहे थे। आसपास के लोगों ने कमरे से बदबू आने की शिकायत की। जब मुख्य गेट से अंदर देखा तो इकबाल का शव जमीन पर मिला। वहीं, परिजनों के अनुसार तीन दिन पूर्व इकबाल को फोन किया गया था पर उसने फोन नहीं उठाया और थोड़ी देर बाद फोन बंद हो गया। इकबाल पहले भी फोन बंद कर देते थे, जिससे परिजनों को यह आम बात लगी।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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