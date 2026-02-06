रूपेश हत्याकांड के 3 दोषियों को हुई सजा, कोर्ट ने दी उम्रकैद; जुर्माना भी लगाया
हजारीबाग में चार साल पुराने रूपेश पांडेय हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सजा गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सुनाई। तीनों पर 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है।
हजारीबाग में चार साल पुराने रूपेश पांडेय हत्याकांड के तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सजा गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जिन तीन दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई गई है, उनमें मो. असलम अंसारी उर्फ असलम उर्फ पप्पू मियां, मो. कैफ और मो. गुरफान शामिल है। अभियुक्तों को दो फरवरी को दोषी करार दिया गया था।
फैसले के समय तीनों अभियुक्तों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश रचने समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरीय पीपी प्रियांशु सिंह ने 15 गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था। रूपेश पांडेय की मां उर्मिला पांडेय ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अदालत के आदेश पर सीबीआई ने बरही थाना की प्राथमिकी को टेकओवर कर कांड संख्या 1/2024 दर्ज की। सीबीआई ने मामले की विस्तृत जांच कर आरोपपत्र दाखिल किया। मामले का सेशन ट्रायल विशेष अदालत में चला।
इश्तेखार मियां के बरी होने को देंगे चुनौती : रूपेश के पिता सिकंदर पांडेय ने तीन दोषियों को सजा पर संतोष जताया, पर मुख्य आरोपी इश्तेखार मियां के बरी होने पर नाराजगी जताई। कहा कि इश्तेखार को सजा दिलाने के लिए उपरी अदालत में जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह इश्तेहार घटना के बाद से ही फरार है। उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई जारी रहेगी।
छह फरवरी 2022 को पीट-पीटकर मार डाला था
अभियोजन के अनुसार, छह फरवरी 2022 को शाम पांच बजे रूपेश पांडेय अपने चाचा के साथ बरही में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस देखने गया था। जुलूस के दौरान उन्मादी भीड़ ने रूपेश की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामले को लेकर बरही थाने में 27 आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 59/2022 दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में सात फरवरी को चार लोगों को गिरफ्तार किया था।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने मामले की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए दो सितंबर 2022 को हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। तमाम गवाहों और सबूतों के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दो फरवरी को दोषी करार दिया था। इसके बाद गुरुवार को सजा सुनाई गई।
