गोड्डा गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

झारखंड के गोड्डा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में शनिवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Dec 21, 2025 09:10 am IST Mohammad Azam
झारखंड के गोड्डा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में शनिवार को तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश सह जिला न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने कुंदन कुमार पासी, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद जागीर को नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

नवंबर 2024 में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 16 वर्षीय किशोरी मेले से घर लौट रही थी, तभी दो दोषियों ने एक पुल के पास उसे पकड़ लिया और उसे पास के एक खेत में खींच ले गए, जिसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया। तीनों दोषियों ने बारी-बारी से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। सबूतों के आधार पर, अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई।

