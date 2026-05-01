लोहरदगा में कपल ने किया सुसाइड, ट्रेन के आगे कूद दे दी जान; टुकड़ों में मिला शरीर
झारखंड के लोहरदगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत जोबांग थाना क्षेत्र के खरचा गांव स्थित रेल लाइन से पुलिस ने युवक-युवती के कटी लाशों को बरामद किया है।
झारखंड के लोहरदगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत जोबांग थाना क्षेत्र के खरचा गांव स्थित रेल लाइन से पुलिस ने युवक-युवती के कटी लाशों को बरामद किया है। पुलिस को आशंका है कि दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया।
यह स्थान लोहरदगा और लातेहार जिला सीमा पर स्थित रिचुघूटा रेलवे स्टेशन के निकट है। युवक युवती की उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है। ट्रेन से दोनों के सर पूरी तरह से कुचल गया है इसलिए इनकी पहचान नहीं हो पा रही है। आसपास के लोगों को बुलाकर उनकी पहचान करवाने का प्रयास पुलिस कर रही है।
कुछ लोगों का कहना था, कि दोनों ने सुसाइड कर लिया है। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। मौके पर जोबांग थाना पुलिस और आरपीएफ के अधिकारी और जवान पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। लाश को ट्रेन लाइन से सुबह ही हटा दिया गया है ताकि रेल यातायात पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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