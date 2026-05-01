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लोहरदगा में कपल ने किया सुसाइड, ट्रेन के आगे कूद दे दी जान; टुकड़ों में मिला शरीर

May 01, 2026 11:49 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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झारखंड के लोहरदगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत जोबांग थाना क्षेत्र के खरचा गांव स्थित रेल लाइन से पुलिस ने युवक-युवती के कटी लाशों को बरामद किया है।

लोहरदगा में कपल ने किया सुसाइड, ट्रेन के आगे कूद दे दी जान; टुकड़ों में मिला शरीर

झारखंड के लोहरदगा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत जोबांग थाना क्षेत्र के खरचा गांव स्थित रेल लाइन से पुलिस ने युवक-युवती के कटी लाशों को बरामद किया है। पुलिस को आशंका है कि दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया।

यह स्थान लोहरदगा और लातेहार जिला सीमा पर स्थित रिचुघूटा रेलवे स्टेशन के निकट है। युवक युवती की उम्र 17 से 18 साल बताई जा रही है। ट्रेन से दोनों के सर पूरी तरह से कुचल गया है इसलिए इनकी पहचान नहीं हो पा रही है। आसपास के लोगों को बुलाकर उनकी पहचान करवाने का प्रयास पुलिस कर रही है।

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कुछ लोगों का कहना था, कि दोनों ने सुसाइड कर लिया है। दोनों के बीच प्रेम संबंध था। मौके पर जोबांग थाना पुलिस और आरपीएफ के अधिकारी और जवान पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। लाश को ट्रेन लाइन से सुबह ही हटा दिया गया है ताकि रेल यातायात पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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