झारखंड के दुमका में गला रेतकर बुजुर्ग दंपति की हत्या, वारदात की वजह को लेकर पुलिस ने यह बताया

झारखंड के दुमका में एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनके शव मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चोरकाटा गांव में स्थित उनके घर में पड़े हुए मिले। मामले की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान नव गोपाल साहा (62) और उनकी पत्नी बिमू बाला साहा (58) के रूप में हुई है।

मुफस्सिल थाना प्रभारी सत्यम कुमार ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं और अपराध के पीछे के मकसद के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, 'अभी तक परिवार के सदस्यों ने अपने घर से किसी भी सामान की चोरी की शिकायत नहीं की है।'

उधर दुमका के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पीताम्बर सिंह खेरवार ने इस बारे में पीटीआई से कहा, 'बुधवार रात को जब उनका बेटा आया तो घर का मुख्य दरवाजा बंद था, ऐसे में वह दूसरे दरवाजे से घर के अंदर गया और अपने माता-पिता को खून से लथपथ पाया।' उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि धारदार हथियारों के जरिए दंपति की हत्या की गई है, लेकिन हत्या के पीछे के मकसद और इसमें शामिल लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है।

खेरवार ने बताया कि मृतक दंपति के बेटे ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद बुधवार रात करीब 9 बजे एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने दंपति को आखिरी बार मंगलवार शाम को घर के बाहर देखा था। ऐसे में उनका दावा है कि दंपति की हत्या मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह हुई होगी।

एसपी ने कहा, 'हमने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (रांची) की एक टीम को घटनास्थल का दौरा करने के लिए कहा है। फोरेंसिक टीम के गुरुवार दिन में आने की उम्मीद है और उनके निरीक्षण के बाद ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।'