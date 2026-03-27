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डबल सुसाइड से दहला देवघर, प्रेमी-प्रेमिका ने पेड़ से एक साथ लटक कर लिया सुसाइड

Mar 27, 2026 02:39 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के सरपत्ता कारीपहाड़ी गांव में शुक्रवार को हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां 18 साल की एक युवती और 20 साल के युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते पलाश पेड़ पर फंदा लगाकर झूल गए।

डबल सुसाइड से दहला देवघर, प्रेमी-प्रेमिका ने पेड़ से एक साथ लटक कर लिया सुसाइड

देवघर जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के सरपत्ता कारीपहाड़ी गांव में शुक्रवार को हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां 18 साल की एक युवती और 20 साल के युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते पलाश पेड़ पर एक साथ फंदे पर झूल कर अपनी जान दे दी है। युवती का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था। प्रेमी युगल अलग-अलग जाति के थे।

ग्रामीणों के अनुसार राजेश टुडू की बेटी बबीता कुमारी और जयराम महतो का बेटा प्रदीप महतो रविवार को घर से निकले थे। दोनों के घरवालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार को गांव के पूर्वी छोर में पलाश के पेड़ पर दोनों का शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही बुढ़ई थाना प्रभारी रूपेश कुमार महतो, एएसआई अजय कुमार तिवारी सदलबल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवघर भेज दिया है। मामला आत्महत्या का है या हत्या का पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू की जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन परिस्थितियों में दोनों ने यह कदम उठाया।

जांच, कार्रवाई की मांग

पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शिवलाल किस्कू और पत्थलजोर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य मरियम टुडू घटनास्थल पर पहुंची और मामले की गहन जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

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गांव में शोक की लहर

इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई स्तब्ध है और समझ नहीं पा रहा कि यह सब कैसे हुआ। लोगों का कहना है कि युवक-युवती बहुत मिलनसार, होनहार थे।

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जातिवाद और सामाजिक प्रतिष्ठा में होती है ऐसी घटनाएं

प्रेम प्रसंग में छात्र-छात्रा द्वारा आत्महत्या की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, जो समाज में मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं और पारिवारिक दबाव से जुड़े गंभीर मुद्दों को उजागर करती हैं। अधिकांश मामलों में, प्रेम संबंध को परिवार की मंजूरी न मिलना, जातिवाद या सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देकर रिश्तों को अस्वीकार करना, बाली उमर में आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने पर मजबूर करता है। बाली उम्र में भावनात्मक परिपक्वता की कमी के कारण, प्रेम में असफलता या ब्रेकअप को वे सहन नहीं कर पाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरों के साथ खुला संवाद होना चाहिए। माता-पिता को उनकी भावनाओं को समझने और उन्हें मार्गदर्शन देने की जरूरत है, न कि केवल प्रताड़ना या प्रतिबंध लगाने की। इन घटनाओं को रोकने के लिए मूल्य- आधारित शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आवश्यक है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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