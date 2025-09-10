couple accused of 100 crore fraud rrested in jamshedpur कपल ने की 100 करोड़ की ठगी, जमशेदपुर में पकड़े गए; लोगों से ऐसे ऐंठते थे रुपए, Jharkhand Hindi News - Hindustan
couple accused of 100 crore fraud rrested in jamshedpur

कपल ने की 100 करोड़ की ठगी, जमशेदपुर में पकड़े गए; लोगों से ऐसे ऐंठते थे रुपए

जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक के ठगी मामले के आरोपी दंपति और मैक्सिस जोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 10 Sep 2025 06:46 AM
जमशेदपुर पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपये से अधिक के ठगी मामले के आरोपी दंपति और मैक्सिस जोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इन्हें धनबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर–2 से धर दबोचा। यह जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने मंगलवार कारे मीडिया को दी।

सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी दंपति दिल्ली से तेजस राजधानी एक्सप्रेस से भुवनेश्वर जा रहा था। इसकी सूचना पर साकची थाना प्रभारी आनंद मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे ट्रेन से उतरते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रभूषण सिंह (32 वर्ष) बिहार के वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के दामोदर गांव का रहने वाला है। उसकी पत्नी प्रियंका सिंह (34 वर्ष) भी इस ठगी के खेल में बराबर की साझेदार रही है। दोनों पर अलग-अलग शहरों में करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है।

2022 से फरार थे दोनों

गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों को जमशेदपुर लेकर आई। साकची थाना में पूछताछ की गई। इसके बाद मेडिकल जांच कराने के उपरांत दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक, टेल्को निवासी सुशील कुमार सरापमा की लिखित शिकायत पर साकची में 22 अप्रैल 2022 को मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिक अभियुक्त चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह पर निवेश के नाम पर पूरे देश से लोगों को ठगने का आरोप है। दोनों ने मैक्सिस जोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिये देशभर से लगभग 100 करोड़ से अधिक की ठगी की। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बिहार, यूपी, ओडिशा, बंगाल, दिल्ली और अन्य राज्यों में भी लोगों को ठगा।

वर्ष 2023 में भी साकची पुलिस ने चंद्रभूषण के खिलाफ कार्रवाई की थी। उस वक्त पुलिस टीम ने बिहार के वैशाली जिले स्थित उसके पैतृक आवास पर छापेमारी कर कुर्की की ट्रैक्टर भरकर सामान जब्त किया था, लेकिन इसके बावजूद कई निवेशकों का पैसा अब तक फंसा हुआ है।

पीड़ितों का दर्द... लालच देकर हमें फंसाया गया

आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही साकची थाना परिसर में सुबह से ही पीड़ितों की भीड़ जुटने लगी। दर्जनों लोग इस उम्मीद में पहुंचे कि शायद उन्हें पैसे वापस मिल सकें। पीड़ितों का कहना था कि चंद्रभूषण ने उन्हें ऊंचे ब्याज और आकर्षक मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये निवेश करवाए थे, लेकिन न तो पैसा वापस मिला और न ही कोई ठोस जवाब। थाने पर मौजूद पीड़ितों ने चंद्रभूषण से बात करने की कोशिश की, ताकि यह जान सकें कि पैसा कब और कैसे लौटाया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मिलने की अनुमति नहीं दी।