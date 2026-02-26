Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड में शुक्रवार को निकाय चुनाव की मतगणना, कई उम्मीदवारों ने बुक किए बैंड-बाजा, पंजाबी ढोल और डीजे

Feb 26, 2026 10:30 pm ISTSourabh Jain भाषा, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

राज्य के 48 स्थानीय निकायों में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन चुनाव 1,042 वार्डों में ही हुए हैं, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए थे और तीन वार्डों में नामांकन प्राप्त न होने के कारण सीट खाली रह गई थी, जबकि मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया।

झारखंड में शुक्रवार को निकाय चुनाव की मतगणना, कई उम्मीदवारों ने बुक किए बैंड-बाजा, पंजाबी ढोल और डीजे

झारखंड में हाल ही में 48 शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिए हुए चुनावों की मतगणना शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी और लगभग दो घंटे बाद परिणाम आने शुरू होने की उम्मीद है। इन चुनावों के लिए मतदान 23 फरवरी को हुआ था, जिसमें कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी। इन चुनावों में वार्ड पार्षदों और महापौर/अध्यक्षों के चुनाव के लिए सफेद और गुलाबी रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था।'

धनबाद को छोड़ सब जगह शुक्रवार को पूरी हो जाएगी मतगणना

प्रसाद ने कहा, 'धनबाद को छोड़कर, 47 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है। धनबाद नगर निकाय में मतगणना शनिवार तक पूरी हो सकती है क्योंकि वहां नौ चरणों की मतगणना होगी।' प्रसाद ने बताया कि मतगणना केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इन चुनावों में झारखंड के 48 स्थानीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए तथा 9 नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1,042 वार्डों में पार्षदों के लिए वोट डाले गए थे।

राज्य के 48 ULB में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में चुनाव हुए, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए, तीन वार्डों में नामांकन प्राप्त न होने के कारण रिक्त स्थान रह गए और मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया।

महापौर पद के लिए मैदान में 562 उम्मीदवार

महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए 235 महिलाओं सहित कुल 562 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि वार्ड पार्षद पदों के लिए 2,727 महिलाओं सहित 5,562 उम्मीदवारों ने चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाई। चुनाव किसी राजनीतिक दल के चिन्ह पर नहीं लड़ा गया, लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न दलों का समर्थन प्राप्त है।

रांची में दिन भर बनी रही गहमा-गहमी

मतगणना का समय करीब आते ही रांची नगर निगम के महापौर व 53 वार्ड से पार्षद पद के प्रत्याशियों में से कई की दिल की धड़कनें गुरुवार को बढ़ी रहीं। इस दौरान प्रत्याशी व समर्थकों के बीच मतगणना स्थल पर गिनती की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनुमति पत्र तैयार कराने की भागदौड़ के बीच परिणाम को लेकर चर्चा चलती रही। चुनावी गणित में जोड़-घटाव के बीच हार-जीत को लेकर गुरुवार को दिनभर उम्मीदवारों के आवास समेत चौक-चौराहे पर चाय की दुकानों में चर्चा होती रहीं। इसी क्रम में हर बूथ से लीड लेने और चुनाव में विजय हासिल करने के बाद धूमधाम के साथ विजय जुलूस निकालने की तैयारी पर भी चर्चा चलती रही।

कई उम्मीदवारों ने पूजा-हवन कराया

निगम चुनाव में सिर पर जीत का ताज पहनने को बेताब कई उम्मीदवारों ने मंदिर और घरों में पूजा, अनुष्ठान के साथ हवन भी कराया। सभी जीत को लेकर मन में चल रही उधेड़बुन से ऊपर उठने और आत्मविश्वास से लबरेज रहने को लेकर अनुष्ठान में जुटे रहे। पूजा-पाठ के बाद ऐसे उम्मीदवारों के आवास पर जुटे मोहल्ले के लोगों व समर्थकों के बीच प्रसाद का वितरण भी हुआ और जयकारे लगाए गए।

ये भी पढ़ें:गर्मी से पहले खराब चापाकल ठीक किए जाएंगे, सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर
ये भी पढ़ें:झारखंड व यूपी से MP के लिए शुरू हुई 2 नई ट्रेन, जानिए किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी
ये भी पढ़ें:झारखंड को कितना अनुदान दिया, केंद्र जांच कराए, वित्त मंत्री ने किसे दी चुनौती

चुनाव में भितरघातियों की पहचान का भी समय

जानकारों का कहना है कि मतगणना होने के साथ ही चुनाव में उम्मीदवारों की मदद करने वालों और भितरघात करने वालों की पहचान भी हो जाएगी। उम्मीदवारों के साथ उनके करीबियों के बीच इस मसले को लेकर भी दबी जुबान से चर्चा चलती रही। इसी क्रम में यह बात भी सामने आई कि अमुक बूथ से फलां ने सहयोग किया था कि नहीं, यह शुक्रवार को पता चल जाएगा। कई उम्मीदवारों ने बताया कि यही नहीं शत प्रतिशत सहयोग करने का दावा पेश कर उम्मीदवारों से खर्चा पानी के नाम पर मोटी रकम लेने वाले भितरघातियों की भी पहचान मतपेटियों के खुलने के बाद हो जाएगी।

बैंड-बाजा, पंजाबी ढोल और डीजे तक की बुकिंग

चुनाव में जीत का शत प्रतिशत अनुमान लगाने वाले कई उम्मीदवारों के समर्थकों ने विजय जुलूस की तैयारी भी शुरू कर रखी है। इसी क्रम में तरह-तरह के पटाखों के अलावा बैंड-बाजा, पंजाबी ढोल और यहां तक की डीजे की भी बुकिंग की जा चुकी है। जीत के प्रति आश्वस्त कई प्रत्याशियों ने स्वयं ऐसे मामलों में रूचि दिखाई। इसके साथ ही अन्य तरह की तैयारी को लेकर भी अंतिम रूप दिया जाता रहा। मतगणना स्थल पर किस तरह के कपड़े पहनकर जाने पर आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और जीत के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकलने पर मुख्य द्वार पर किस तरह से स्वागत करना है, इसको लेकर भी तैयारी देर शाम तक चल रही थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।