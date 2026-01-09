Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़convicts escape from court arreted from house in pakur
दोषी साबित होते ही कोर्ट से फरार, पाकुड़ में 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दोषी साबित होते ही कोर्ट से फरार, पाकुड़ में 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार

संक्षेप:

झारखंड के पाकुड़ जिला कोर्ट परिसर से फरार हुए दो दोषियों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को उनके घरों से दबोच लिया है।

Jan 09, 2026 08:56 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पाकुड़
share Share
Follow Us on

झारखंड के पाकुड़ जिला कोर्ट परिसर से फरार हुए दो दोषियों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को उनके घरों से दबोचा। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नरेन महली और शिवधन महली बुधवार को सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे थे। दोनों जमानत पर थे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम ने जैसे ही उन्हें दोषी करार दिया। इसके बाद दो दोषी पुलिस हिरासत में लिए जाने से पहले ही दोनों कोर्ट परिसर से फरार हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले की जानकारी देते हुए पाकुड़ की पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने बताया कि फरारी की सूचना मिलते ही नगर थाना में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद तुरंत एक विशेष टीम गठित की गई। खुफिया सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर देर रात महेशपुर स्थित उनके घरों पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसपी ने बताया कि वर्ष 2019 में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार लोगों पर आरोप थे। बुधवार को अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिनमें से दो आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कुछ ही घंटों में दोनों दोषियों की गिरफ्तारी हो सकी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Crime News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।