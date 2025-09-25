Controversy erupts over a church-style Durga tableau in Ranchi, VHP calls it a hub of religious conversions झारखंड में चर्च की तर्ज पर बनी मां दुर्गा की झांकी पर विवाद, VHP ने वीडियो शेयर कर जताई आपत्ति, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Controversy erupts over a church-style Durga tableau in Ranchi, VHP calls it a hub of religious conversions

VHP नेता ने पंडाल के जो वीडियो शेयर किए हैं, उनमें से एक में पंडाल का बाहरी ढांचा नजर आ रहा है, और बैकग्राउंड में एक शख्स की आवाज आ रही है, जो कह रहा है, 'आर आर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल है, ये देखिए यहां पर लगी मूर्तियों में क्रॉस या प्लस का चिन्ह पकड़ा गया है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंडThu, 25 Sep 2025 03:05 PM
देशभर के साथ ही झारखंड में भी नवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच राजधानी रांची में बने एक दुर्गा पंडाल की थीम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, और विश्व हिंदू परिषद ने उसे हिंदुओं की आस्था, विश्वास और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। दरअसल शहर के रातू रोड इलाके में बने मां दुर्गा के इस पंडाल को ईसाइयों के धार्मिक शहर वेटिकन सिटी स्थित चर्च की तर्ज पर बनाया गया है। इस पंडाल का ना केवल बाहरी रंग-रूप उस सदियों पुराने चर्च के जैसा दिया गया है, बल्कि उसे अंदर से भी हूबहू चर्च की भांति बनाया गया है। यहां तक कि असली चर्च की भांति अंदर ईसा मसीह, मदर मैरी या अन्य कैथोलिक धर्मगुरुओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इन्हीं सब बातों पर आपत्ति जताते हुए विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने इसे हिंदुओं की भावनाओं के साथ हो रहा सरकारी खेल कहा है और इसके लिए JMM नेता विक्की यादव को जिम्मेदार बताया है।

अपनी पोस्ट में उस पंडाल को फोटो व वीडियो शेयर करते हुए बंसल ने लिखा, ‘देखिए तो... हिंदुओं की आस्था, विश्वास और धार्मिक भावनाओं के साथ, झारखंड की राजधानी रांची में ही, कैसे हो रहा है सरकारी खेल। JMM नेता विक्की यादव के नेतृत्व में दुर्गा पूजा पांडाल ही अब बन गए हैं धर्मांतरण के अड्डे! आर आर स्पोर्टिंग, रातू रोड रांची में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना के लिए पूरा वेटिकन सिटी, रोम ही बसा डाला।’

अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने पंडाल के जो वीडियो शेयर किए हैं, उनमें से एक वीडियो में पंडाल का बाहरी ढांचा नजर आ रहा है, और बैकग्राउंड में एक शख्स की आवाज आ रही है, जो कह रहा है, 'आर आर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल है, ये देखिए यहां पर लगी मूर्तियों में क्रॉस या प्लस का चिन्ह पकड़ा गया है। ये कोई रोमन सिम्बल है, मतलब क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, और उसी थीम पर पंडाल बना है। तो क्या ये सही है, क्या इस तरह का पंडाल बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इस क्रॉस के चिन्ह को हटा देना चाहिए, कुछ नया करने के चक्कर में कुछ गलत ही हो गया है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग बताइए।'

इससे दो दिन पहले मंगलवार को विहिप नेता ने एक विज्ञापन को लेकर एक्सिस बैंक पर निशाना साधा था और इसे भी हिंदू त्योहारों में ईसाइयत की घुसपैठ बताया था। उस विज्ञापन का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'प्रिय एक्सिस बैंक, अगर यह आपका विज्ञापन है तो आपकी क्रिएटिव टीम का क्या जबरदस्त आइडिया है.... त्यौहार- नवरात्रि, गिफ्ट कौन बांटेगा- सांता, हिंदुओं के त्योहारों में ईसाइयत की घुसपैठ करा के क्या आपकी यह टीम धर्मांतरण को प्रमोट कर रही है या चर्च को एड फंडिंग कर रही है?'

बता दें कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा और स्वतंत्र देश है, जो कि इटली के रोम शहर के अन्दर स्थित है। यह कैथोलिक धर्म का केंद्र है और पोप का निवास स्थान भी है। इसका मुख्य चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका है, जो सेंट पीटर की समाधि स्थल पर बना दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। सेंट पीटर को ईसा मसीह के प्रमुख प्रेरितों में से एक माना जाता है। यह स्थान कला, वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व का एक अनूठा संगम है और ईसाई धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है।