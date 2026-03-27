रामनवमी पर विवादित वीडियो पोस्ट किया तो जाएंगे जेल, रांची जिला प्रशासन अलर्ट; गाइडलाइन जारी
रामनवमी शोभायात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पूर्व में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ चुके असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनी हुई है। ऐसे तत्वों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है।
रामनवमी शोभायात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पूर्व में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ चुके असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर है। ऐसे तत्वों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। रांची पुलिस की ओर से ऐसे तत्वों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
स्पेशल टीम कर रही मॉनिटरिंग
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रामनवमी पर्व को देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान सोशल मीडिया पर रहेगा। इसके लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार काम कर रहा है। रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं. अगर कोई भी विवादित मैसेज या वीडियो उनके पास आता है तो वह उसे फॉरवर्ड न करें, बल्कि पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या फिर अपने नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें।
फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील
रांची पुलिस की ओर से रामनवमी जुलूस को लेकर गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस की टीम अलबर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक, एकरा मस्जिद से कर्बला चौक, पत्थलकुदवा, चर्च रोड, थड़पखना मस्जिद, लालपुर आदि मार्गों पर निकाले गए फ्लैग मार्च में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रवीण पुष्कर,सिटी एसपी पारस राणा, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह व एसडीओ ने बाइक दस्ता के साथ लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया, डोरंडा, सदर, बरियातू थाना क्षेत्र में मार्च किया। लोगों से आग्रह किया गया है कि पर्व के दौरान किसी भी हाल में आशांति नहीं फैलायें। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जुलूस के रूट में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा की स्थिति की सूक्ष्मतापूर्वक समीक्षा ड्रोन के मदद से की गई तथा प्रतिनियुक्त बलो को ब्रीफ किया गया।
शहर में जहां शोभायात्रा मार्ग व संवेदनशील इलाकों में चप्पा-चप्पा पुलिस की निगरानी में रहेगा, वहीं निगम क्षेत्र के बाहर चिन्हित ग्रामीण इलाकों में भी विधि-व्यवस्था को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद रहेगी। शांतिपूर्ण माहौल में महारामनवमी उत्सव के सफल आयोजन के लिए तीन हजार पुलिसकर्मी इस बार ड्यूटी पर रहेंगे। सात सौ कनीय पुलिस पदाधिकारी व कई दंडाधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे।
रांची शहरी क्षेत्र में करीब 22 सौ और ग्रामीण क्षेत्र में आठ सौ पुलिसकर्मियों को व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेवारी दी गई है। प्रतिनियुक्त पारा मिलिट्री फोर्स और पुलिसकर्मी 26 मार्च से संबंधित स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल लेंगे और रामनवमी तक निर्दिष्ट स्थान पर ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। वहीं इस बार ड्रोन से निगरानी के लिए पांच टीम तैयार किया गया है, जो शहर के चार प्रमुख इलाके समेत मुख्य शोभायात्रा मार्ग पर स्थिति पर नजर रखेंगे।
थानावार गश्त और तेज होगी
शहर में महोत्सव को लेकर थानावार गश्त को और तेज किया जाएगा। इस क्रम में संबंधित थाना क्षेत्र के मैदान, खुले स्थान व प्रमुख चौक-चौराहे पर अड्डाबाजी व नशापान करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अवांछित तत्वों पर इस दौरान कार्रवाई भी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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