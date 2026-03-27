Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रामनवमी पर विवादित वीडियो पोस्ट किया तो जाएंगे जेल, रांची जिला प्रशासन अलर्ट; गाइडलाइन जारी

Mar 27, 2026 07:48 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

रामनवमी शोभायात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पूर्व में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ चुके असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनी हुई है। ऐसे तत्वों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है।

रामनवमी पर विवादित वीडियो पोस्ट किया तो जाएंगे जेल, रांची जिला प्रशासन अलर्ट; गाइडलाइन जारी

रामनवमी शोभायात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पूर्व में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ चुके असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर है। ऐसे तत्वों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। रांची पुलिस की ओर से ऐसे तत्वों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

स्पेशल टीम कर रही मॉनिटरिंग

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रामनवमी पर्व को देखते हुए सबसे ज्यादा ध्यान सोशल मीडिया पर रहेगा। इसके लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार काम कर रहा है। रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आएं. अगर कोई भी विवादित मैसेज या वीडियो उनके पास आता है तो वह उसे फॉरवर्ड न करें, बल्कि पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर या फिर अपने नजदीकी थाने में इसकी जानकारी दें।

फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील

रांची पुलिस की ओर से रामनवमी जुलूस को लेकर गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस की टीम अलबर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक, एकरा मस्जिद से कर्बला चौक, पत्थलकुदवा, चर्च रोड, थड़पखना मस्जिद, लालपुर आदि मार्गों पर निकाले गए फ्लैग मार्च में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रवीण पुष्कर,सिटी एसपी पारस राणा, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह व एसडीओ ने बाइक दस्ता के साथ लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया, डोरंडा, सदर, बरियातू थाना क्षेत्र में मार्च किया। लोगों से आग्रह किया गया है कि पर्व के दौरान किसी भी हाल में आशांति नहीं फैलायें। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जुलूस के रूट में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा की स्थिति की सूक्ष्मतापूर्वक समीक्षा ड्रोन के मदद से की गई तथा प्रतिनियुक्त बलो को ब्रीफ किया गया।

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट; ओले भी गिरेंगे

शहर में जहां शोभायात्रा मार्ग व संवेदनशील इलाकों में चप्पा-चप्पा पुलिस की निगरानी में रहेगा, वहीं निगम क्षेत्र के बाहर चिन्हित ग्रामीण इलाकों में भी विधि-व्यवस्था को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद रहेगी। शांतिपूर्ण माहौल में महारामनवमी उत्सव के सफल आयोजन के लिए तीन हजार पुलिसकर्मी इस बार ड्यूटी पर रहेंगे। सात सौ कनीय पुलिस पदाधिकारी व कई दंडाधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे।

ये भी पढ़ें:झारखंड में पोस्टर के जरिए सीएम हेमंत सोरेन का अपमान, JMM ने दर्ज कराई शिकायत

रांची शहरी क्षेत्र में करीब 22 सौ और ग्रामीण क्षेत्र में आठ सौ पुलिसकर्मियों को व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेवारी दी गई है। प्रतिनियुक्त पारा मिलिट्री फोर्स और पुलिसकर्मी 26 मार्च से संबंधित स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल लेंगे और रामनवमी तक निर्दिष्ट स्थान पर ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। वहीं इस बार ड्रोन से निगरानी के लिए पांच टीम तैयार किया गया है, जो शहर के चार प्रमुख इलाके समेत मुख्य शोभायात्रा मार्ग पर स्थिति पर नजर रखेंगे।

ये भी पढ़ें:रामनवमी पर झारखंड में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, इन चीजों पर भी रहेगा प्रतिबंध

थानावार गश्त और तेज होगी

शहर में महोत्सव को लेकर थानावार गश्त को और तेज किया जाएगा। इस क्रम में संबंधित थाना क्षेत्र के मैदान, खुले स्थान व प्रमुख चौक-चौराहे पर अड्डाबाजी व नशापान करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। अवांछित तत्वों पर इस दौरान कार्रवाई भी की जाएगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।