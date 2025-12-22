Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Congress tribal leader sumit tigga shot dead in Jharkhand Khunti
झारखंड: दोस्तों के साथ आग ताप रहे थे युवा कांग्रेस नेता, किसी ने सिर में गोली मारकर की हत्या

संक्षेप:

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 24 वर्षीय सुमित तिग्गा के रूप में हुई है, जो राज्य कांग्रेस की आदिवासी इकाई (आदिवासी कांग्रेस) के कर्रा प्रखंड के महासचिव थे। यह घटना रविवार शाम खूंटी जिले के गयू गांव में हुई है।

Dec 22, 2025 06:17 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, खूंटी
झारखंड के खूंटी जिले में कांग्रेस पार्टी के एक युवा आदिवासी नेता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 24 वर्षीय सुमित तिग्गा के रूप में हुई है, जो राज्य कांग्रेस की आदिवासी इकाई (आदिवासी कांग्रेस) के कर्रा प्रखंड के महासचिव थे। यह घटना रविवार शाम खूंटी जिले के गयू गांव में हुई, जो राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है।

कर्रा थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेंब्रोम ने बताया कि परिजनों के बयान के अनुसार, सुमित टिग्गा रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे अपने घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उनके दो दोस्त उन्हें घर से बाहर बुलाकर पास ही आग तापने के लिए ले गए थे। उसी समय पीछे से आए एक अज्ञात व्यक्ति ने सुमित के सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के तुरंत बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

थाना प्रभारी हेंब्रोम ने बताया कि घटना के समय सुमित के साथ मौजूद दोनों दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान की जा सके। वहीं, तोरपा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने कहा कि फिलहाल परिजनों की ओर से हत्या के पीछे किसी ठोस कारण की जानकारी नहीं दी गई है।

पुलिस ने कहा- हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, सुमित टिग्गा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वे स्थानीय स्तर पर आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर सक्रिय थे और कांग्रेस संगठन में युवा चेहरे के रूप में उभर रहे थे।

घटना के बाद आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विल्सन टोपनो ने इस हत्या की कड़ी निंदा की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इस तरह हत्या होना कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
