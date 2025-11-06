कांग्रेस की अब हिम्मत नहीं है कि पीएम साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, BJP सांसद निशिकांत दुबे

संक्षेप: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कांग्रेस और गांधी परिवार पर आए दिन कोई न कोई आरोप लगाए जाते हैं। इस बीच उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा- कांग्रेस की अब हिम्मत नहीं है कि पीएम साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे।

झारखंड की गोड्डा लोकसभा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा- "माननीय प्रधानमंत्री जी का लेवल इतना बड़ा हो गया है कांग्रेस में कि अब कांग्रेस का हिम्मत साहस नहीं है कि पीएम साहब के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे।" बातचीत के दौरान सांसद ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा, जैसा कि वो अपने ट्वीट के दौरान अक्सर करते रहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

न्यूज 18 इंडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा- जब कांग्रेस ने मेरी वाइफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मुझे समझ में आया कि मैंने एक काम जरूर किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लेवल इतना बड़ा हो गया है कांग्रेस में कि कांग्रेस की अब हिम्मत-साहस नहीं है कि पीएम साहब के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। माननीय गृह मंत्री जी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। नड्डा जी के बारे में करे।

निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए आगे कहा- अब कांग्रेस पार्टी का लेवल निशिकांत दुबे तक आ गया है, जो न मंत्री है, न महामंत्री है, कुछ नहीं है। केवल एक मामूली सांसद है। तो कांग्रेस के लेवल को मैं नीचे ले आया हूं। आपको बताते चलें कि निशिकांत दुबे भाजपा के उन नेताओं में हैं, जो अपनी रिसर्च के दम पर कांग्रेस और गांधी परिवार पर अक्सर सवाल खड़े करते रहते हैं।