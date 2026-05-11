झारखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे कांग्रेस नेता, सभी प्रखंडों में करेंगे प्रदर्शन
झारखंड में झामुमो-कांग्रेस की सरकार में चल रही खींचतान अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे। प्रखंड मुख्यालयों में भ्रष्टाचार और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा।
झारखंड में झामुमो-कांग्रेस की सरकार में चल रही खींचतान अब धीरे-धीरे सामने आने लगी है। गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे। प्रखंड मुख्यालयों में भ्रष्टाचार और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा।
धनबाद से होगी आंदोलन की शुरुआत
धनबाद प्रखंड मुख्यालय और शहर मुख्यालय में 13 मई को धरने के साथ आंदोलन की शुरुआत होगी। धनबाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर सभी प्रखंड व नगर मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। धरना के माध्यम से क्षेत्र की ज्वलंत जनसमस्याओं, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यह जानकारी महासचिव सह कार्यालय प्रभारी मधुसूदन चौधरी ने दी।
कार्यक्रम की रूपरेखा
13 मई : धनबाद प्रखंड के दोनों मुख्यालयों पर धरना
14 मई : झरिया नगर अंचल कार्यालय मुख्यालय में धरना
23 मई : बलियापुर प्रखंड मुख्यालय में धरना
16 मई : गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय में धरना
17 मई : कलियासोल प्रखंड में धरना
18 मई : एग्यारकुंड प्रखंड मुख्यालय में धरना
18 मई : निरसा प्रखंड मुख्यालय में धरना
19 मई : चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में धरना
पानी-बिजली को लेकर भाजपा का प्रदर्शन
पानी-बिजली संकट को लेकर भाजपाई सोमवार को डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। महानगर व ग्रामीण भाजपा संयुक्त रूप से कार्यक्रम करेगी। महानगर भाजपा की बैठक पहले ही तैयारी बैठक हुई है। ग्रामीण भाजपा की रविवार को बैठक हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने कहा कि पेयजल को लेकर पूरे राज्य में भाजपा अलग-अलग दिन जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है।
18 और 19 जून को जिला प्रशिक्षण शिविर
धनबाद में सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर ग्रामीण व महानगर जिला भाजपा संयुक्त रूप से प्रदर्शन करेगी। इसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में ग्रामीण भाजपा की मजबूत उपस्थिति होगी। साथ ही उन्होंने 18 और 19 जून को जिला प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की जानकारी दी और कहा कि शिविर में शत-प्रतिशत उपस्थिति जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।