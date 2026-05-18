झारखंड में कांग्रेस के सभी जिलों के प्रभारी घोषित, किसको कहां की जिम्मेदारी मिली
झारखंड में कांग्रेस ने जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलों के प्रभारियों (विभाग एवं फ्रंटल संगठन) की रविवार को घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि जेपीसीसी विभागों एवं फ्रंटल संगठनों पर विशेष ध्यान देगी।
झारखंड में कांग्रेस ने जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी जिलों के प्रभारियों (विभाग एवं फ्रंटल संगठन) की रविवार को घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। कहा है कि जेपीसीसी विभागों एवं फ्रंटल संगठनों पर विशेष ध्यान देगी। इसका उद्देश्य नेतृत्व का विकास करना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, छात्र, आरजीपीआरएस, किसान कांग्रेस, मछुआरा कांग्रेस, कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस से संबंधित मुद्दों पर कार्य करना है।
उन्होंने कहा है कि सभी जिला प्रभारी विभागों एवं फ्रंटल संगठनों के राज्य प्रमुखों के साथ निकट समन्वय में कार्य करेंगे तथा पीसीसी के विभाग एवं फ्रंटल प्रभारी उपाध्यक्षों के मार्गदर्शन एवं पीसीसी महासचिवों (विभाग एवं फ्रंटल संगठन) के सहयोग से कार्य करेंगे।
किस जिले का किसको प्रभार
● संताल परगना प्रमंडल: देवघर- अवधेश प्रजापति, दुमका- मुकुंद दास, जामताड़ा- मनोज पासवान, साहेबगंज- प्रो. बिंदु मंडल, पाकुड़- उदय लखमानी
● उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल: गिरिडीह- अमर यादव, कोडरमा- ईश्वर आनंद, हजारीबाग- सुनील सिंह, चतरा- संजय गुप्ता, रामगढ़- तापस चटर्जी, बोकारो- शैलेन्द्र कुमार यादव, धनबाद- मुख्तार खान
● दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल: रांची शहरी- ज्योति सिंह मथारू, रांची ग्रामीण- राकेश सिन्हा, लोहरदगा- बलजीत सिंह बेदी, गुमला- गीताश्री उरांव, खूंटी- पीटर मुंडू, सिमडेगा- बॉबी भगत
● पलामू प्रमंडल: पलामू- रामदेव यादव, गढ़वा- बद्री राम, लातेहार- सत्यनारायण सिंह
● कोल्हान प्रमंडल: पू. सिंहभूम- अमरेंद्र सिंह, प. सिंहभूम-परितोष सिंह, सरायकेला-खरसावां - सुरेश धारी
झामुमो को सशक्त बनाएं : विनोद
उधर, रांची स्थित झामुमो केन्द्रीय कार्यालय में महासचिव विनोद पांडेय से रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन के साथ मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सागेन पूर्ति, प्रणव महतो, ललित माण्डी, विद्यासागर दास, जिला सचिव रतन महतो समेत अन्य उपस्थित रहे। विनोद पांडेय ने कहा कि इस दौरान सांगठनिक विषय पर चर्चा हुई। पार्टी को निरंतर सशक्त बनाना हमारा उद्देश्य है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।