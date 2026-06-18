झारखंड RS चुनाव में कांग्रेस ने लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप; हेमंत-प्रणव-नाथवानी समेत अन्य नेता क्या बोले?

Jharkhand RS Elections: भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद INDIA गठबंधन और NDA आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर धनबल और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। अब राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की हार के बाद INDIA गठबंधन और NDA आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर धनबल और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हराया। वहीं झामुमो के बैद्यनाथ राम 30 वोट हासिल कर विजयी रहे। चुनाव में तीन वोट अमान्य भी पाए गए, जिनमें दो भाजपा और एक कांग्रेस विधायक का वोट शामिल था।

NDA के नाथवानी बोले, ये मेरा तीसरा कार्यकाल… जीत के बाद परिमल नाथवानी ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है, क्योंकि झारखंड से यह उनका तीसरा राज्यसभा कार्यकाल होगा। उन्होंने कहा कि उनकी संसदीय यात्रा 2008 में झारखंड से ही शुरू हुई थी और एक बार फिर अपनी कर्मभूमि की सेवा करने का अवसर मिला है। नाथवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया।

JMM के बैद्यनाथ ने किया धन्यवाद, तो क्या बोले सीएम सोरेन? उधर, राज्यसभा पहुंचने वाले झामुमो नेता बैद्यनाथ राम ने भी सभी समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने सहयोग दिया है, उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी पर आभार व्यक्त करता हूं।” मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैद्यनाथ राम को बधाई देते हुए कहा, "झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता श्री बैद्यनाथ राम जी को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं एवं जोहार। पूर्ण विश्वास है कि वे उच्च सदन में झारखंड के हक, अधिकार, स्वाभिमान तथा वंचित-शोषित समाज की आशाओं को पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे।"

अपनी हार पर क्या बोले कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा? हार के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समर्थन देने वाले विधायकों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही विजयी उम्मीदवारों को बधाई भी दी। हालांकि उन्होंने लोकतंत्र पर चिंता जताते हुए कहा कि चुनावी हार उन्हें विचलित नहीं करती, लेकिन लोकतंत्र पर लालच, प्रलोभन और दबाव का बढ़ता प्रभाव जरूर चिंतित करता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय में निहित है तथा उनका वैचारिक संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।

हॉर्स ट्रेडिंग और RJD, CPI(ML) पर किसने फोड़ा ठीकरा? कांग्रेस ने हार के लिए भाजपा और सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा ने धनबल के सहारे चुनाव जीता और झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने तो सीधे RJD और CPI(ML) लिबरेशन पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।

हालांकि RJD और CPI(ML) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। RJD विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि पार्टी के सभी चार वोट कांग्रेस उम्मीदवार को गए हैं, जबकि CPI(ML) लिबरेशन के प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने दावा किया कि उनकी पार्टी के दोनों विधायकों ने भी INDIA गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया।

NDA की जीत को भाजपा ने बताया अंतरात्मा की आवाज दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि विधायकों ने अपनी अंतरात्मा और विवेक के अनुसार मतदान किया है। उन्होंने इसे NDA की बड़ी जीत बताते हुए दावा किया कि INDIA गठबंधन के कुछ विधायकों ने भी विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए नाथवानी का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि नाथवानी के काम को लोगों ने देखा है और इसी वजह से उन्हें समर्थन मिला।