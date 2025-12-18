हिजाब खींचने पर CM नीतीश कुमार के खिलाफ हुई शिकायत, अब किसने और कहां दर्ज कराई आपत्ति?

संक्षेप: शिकायतकर्ता का कहना है कि नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान इस तरह हिजाब खींचना व्यक्तिगत मामला न होकर सार्वजनिक डोमेन का मामला है। जानिए सीएम के खिलाफ कहां और किसने आपत्ति दर्ज की है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते सोमवार नियुक्ति पत्र देते समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींच दिया था। अब सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान इस तरह हिजाब खींचना व्यक्तिगत मामला न होकर सार्वजनिक डोमेन का मामला है। जानिए सीएम के खिलाफ कहां और किसने आपत्ति दर्ज की है।

किसने और कहां दर्ज कराई आपत्ति? सोशल मीडिया पर सीएम द्वारा हिजाब खींचने का वीडियो वायरल हुआ, तो विपक्षी दलों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच झारखंड के रांची से खबर आई कि एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी है। शिकायकर्ता का नाम है मो. मुर्तजा। इन्होंने इसे सार्वजनिक डोमेन का मसला बताते हुए थाने में लिखित शिकायत दी है।

शिकायतकर्ता ने क्या कहा? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता का कहना है कि धार्मिक परिधान के साथ सार्वजनिक मंच पर किया गया इस तरह का व्यवहार न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि महिला की गरिमा, लज्जा और शारीरिक स्वायत्ता पर भी प्रत्यक्ष हमला है। शिकायत में इस मामले में जांच करने की बात कही गई है।

जानिए इस मामले पर किसने क्या-कहा? कांग्रेस ने कहा- ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया। सीएम के इस तरह हिजाब हटाने पर बिहार, ओडिशा, झारखंड के इमारत ए शरिया के सचिव मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईदउर रहमान कासमी ने भी निंदा की थी। उन्होंने कहा इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इनको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था।