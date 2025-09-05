झारखंड में 7 लाख हेक्टेयर खेती का नुकसान, सरकार देने जा रही मुआवजा; कितना मिलेगा

झारखंड में इस साल ज्यादा बारिश होने से धान की खेती का 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतिवृष्टि से राज्य भर में लगभग छह लाख, सात हजार, 215 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। सरकार जल्द ही मुआवजा देने जा रही है।

झारखंड में इस साल ज्यादा बारिश होने से धान की खेती का 95 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतिवृष्टि से राज्य भर में लगभग छह लाख, सात हजार, 215 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। यह कुल लक्ष्य का 22 प्रतिशत है। कृषि विभाग को दो सितंबर तक प्राप्त आंकड़ों में धान का नुकसान जहां महज 5.13 प्रतिशत हुआ है, वहीं मक्का, दलहन, तिलहन व मोटे अनाज की उपलब्धि में लगभग 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गयी है। सरकार दो अलग-अलग तरह की जमीनों के लिए दर तय की है।

सभी खरीफ फसलों की बात करें तो इस साल राज्य भर में कुल 28 लाख, 26 हजार, 252 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगाने का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 22 लाख, 19 हजार, 135 हेक्टेयर में खेती हो पाई है। मक्का, दलहन, तिलहन व अन्य मोटे अनाज की बात करें तो राज्य भर में 10 लाख 37 हजार, 852 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि अतिवृष्टि के कारण महज पांच लाख 22 401 हेक्टेयर में ही इन फसलों की खेती की जा सकी है।

धान की लगी फसलों पर भी मंडरा रहा संकट अतिवृष्टि से एक तरफ जहां खरीफ की खेती में 6.07 हेक्टेयर का नुकसान हो चुका है। वहीं, खरीफ में सर्वाधिक लगभग 16.97 लाख हेक्टेयर में लगी धान की फसल को लेकर अब कृषि विभाग की नजर अगले 15 दिनों की बारिश पर टिकी है। विभाग के अनुसार यदि 15 सितंबर तक बारिश नहीं हुई तो धान की खेती प्रभावित होगी। धान के खेत में अब पानी रहना जरूरी है, ताकि उसका पोषण हो सके। बारिश नहीं हुई तो जो फसल में भी दाने नहीं आएंगे। यानी, अगले 15 दिनों में बारिश नहीं होने पर फसलों के नुकसान का आंकड़ा बढ़ेगा।