बोकारो में हाथियों के हमले में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा, परिजनों को मिलेगी इतनी राशि
मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे हर सुख-दुख में जनता के साथ खड़े रहें। उन्होंने आश्वस्त किया कि घायलों को समुचित इलाज मिलेगा और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी।
झारखंड सरकार ने बोकारो के गोमिया में हाथियों के हमले में मारे गए 2 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, साथ ही इस घटना में घायल हुए पांच लोगों का पूरा इलाज सरकार की तरफ से कराने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने इस बात की जानकारी उस वक्त दी, जब वो घायलों का हाल जानने के लिए रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर घटना की जानकारी मिलते ही मैं और मंत्री योगेंद्र महतो तत्काल घायलों का हालचाल जानने के लिए रिम्स पहुंच गए। इस दौरान हमने वहां भर्ती मरीजों से मुलाकात की साथ ही चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों को सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सख्त निर्देश दिया।
डॉ अंसारी ने इसे केवल एक हादसा मानने से इनकार किया और कहा कि यह उन परिवारों के लिए असहनीय त्रासदी है जिनके घरों के चिराग बुझ गए। उन्होंने कहा कि इस दुखद समाचार ने समाज और शासन दोनों को भीतर तक झकझोर दिया है। अस्पताल पहुंचने पर दोनों मंत्रियों ने पीड़ित परिवारों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है।
एक हफ्ते के भीतर मिलेगी 4-4 लाख रुपए की मदद
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि मृतकों के परिजनों को एक सप्ताह के भीतर 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी तथा घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के दर्द की भरपाई संभव नहीं, लेकिन सरकार उनकी हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेगी।
खतरे से बाहर हैं घायल हुए चारों बच्चे व एक महिला
अंसारी ने स्पष्ट किया कि मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उधर घायलों की हालत की जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने कहा कि चारों बच्चे एवं एक महिला खतरे से बाहर हैं और उनका उपचार जारी है।
राज्य में हाथियों के बढ़ रहे हमलों को लेकर जताई चिंता
इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने राज्य में हाथियों के लगातार बढ़ते प्रकोप पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच बिगड़ते संतुलन का गंभीर संकेत है। आखिर ये हाथी क्यों आक्रामक हो रहे हैं, क्यों जंगलों से निकलकर आबादी की ओर बढ़ रहे हैं- यह गंभीर मंथन का विषय है। जंगलों का सिकुड़ना, मानवीय विस्तार और संसाधनों की कमी जैसे कारणों की समीक्षा कर स्थायी समाधान निकालना समय की मांग है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि मानवीय संवेदनशीलता एवं वन्यजीव संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए ठोस रोकथाम उपाय सुझाएं, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोहराई न जाए।
उधर पत्रकारों से बातचीत में दोनों मंत्रियों ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि रिम्स के विस्तार एवं बेहतर आधारभूत संरचना की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे बड़े राज्य में रिम्स-2 की आवश्यकता महसूस की जा रही है तथा इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शीघ्र निर्णय लेंगे। साथ ही विपक्ष से सकारात्मक सुझाव देने की अपील की गई, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।
मंत्री महतो ने कहा कि राज्य सरकार इस घटना से अत्यंत व्यथित है और पुनः स्पष्ट करती है कि पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही मानव और वन्यजीव के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु दीर्घकालिक समाधान पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।