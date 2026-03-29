रामनवमी पर खूंटी में बवाल! 2 समुदायों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी; धारा 163 लागू
झारखंड के खूंटी जिले में रामनवमी पर बवाल हो गया। यहां दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है।
रामनवमी के दौरान झारखंड के खूंटी जिले में बवाल हो गया। यहां के मुरहू प्रखंड के महादेव मंडा क्षेत्र में शनिवार को दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण रहा और करीब 11 बजे दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव होने लगा। सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप किया। एसडीएम दीपेश कुमारी, सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी, बीडीओ रणजीत कुमार सिन्हा और एसडीपीओ वरुण रजक मौके पर पहुंचे। स्थिति अभी नियंत्रण में है।
धारा 163 लागू
मुरहू में स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस, महिला बल और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दोपहर तीन बजे से क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को रामनवमी के अवसर पर मस्जिद मुहल्ला में मुस्लिम समुदाय द्वारा सेवा शिविर लगाया गया था, जहां जुलूस में शामिल लोगों को पेयजल व चना वितरित किया जा रहा था। इसी दौरान लौटते समय कुछ शरारती तत्वों द्वारा पत्थरबाजी किए जाने से स्थिति बिगड़ गई। लोगों का आरोप है कि समय पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से विवाद बढ़ा।
रास्ते में भी हमला
इधर, प्रशासन के अनुरोध पर खूंटी जिला केंद्रीय रामनवमी महासमिति की टीम शांति बहाली के लिए मुरहू आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने वाहन के शीशे तोड़ दिए और टीम को जान से मारने की धमकी दी। घटना के विरोध में हिंदू समुदाय ने मुरहू बंद का आह्वान किया, जिसका असर पूरे क्षेत्र में देखने को मिला।
भैंस का खूंटा गाड़ने पर चले तलवार-गंड़ासे, पांच जख्मी
गढ़वा जिले के डंडई गांव में शनिवार को भैंस का खूंटा गाड़ने के विवाद में जमकर लाठी, तलवार और गंड़ासे चले। घटना में दोनों पक्षों से पांच लोग घायल हो गए। इनमें एक व्यक्ति के हाथ की तीन अंगुलियां कट गईं। जानकारी मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को थाने ले गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद सदर अस्पताल भेजा गया।
घटना के संबंध में थानेदार अनिमेष शांतिकारी ने बताया कि जिनके बीच विवाद हुआ, वे एक ही परिवार में रिश्तेदार हैं। एक पक्ष की अनराजी कुंवर ने दूसरे पक्ष की चंद्रावती कुंवर की जमीन पर बिना बताए खूंटा गाड़ कर अपनी भैंस बांध दी। जब चंद्रावती के परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया, तब पहले तो कहासुनी हुई, फिर मामले ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी, तलवार और गंड़ासे चलने लगे। हमले में एक पक्ष की अनराजी कुंवर घायल हो गईं।
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