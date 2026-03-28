रामनवमी जुलूस में हुए बवाल के बाद गढ़वा में तनाव, छावनी में तब्दील हुआ इलाका
गढ़वा के रामकंडा में गुरुवार को गुरुवार रात महावीरी जुलूस को लेकर दो पक्षों में हुए हिंसक झड़क पर एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। उसके बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।
गढ़वा के रामकंडा में गुरुवार को गुरुवार रात महावीरी जुलूस को लेकर दो पक्षों में हुए हिंसक झड़क पर एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। उसके बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हिंसक झड़प की सूचना पर डीआईजी कौशल किशोर भी घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति की जानकारी ली थी। उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए थे। शुक्रवार को पुलिस की सख्ती का असर दिखा। दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा रहा। अधिसंख्य दुकानें बंद रहीं। लोग अपने-अपने घरों में कैद रहे।
इधर प्रखंड में रामनवमी के अवसर पर उत्पन्न हुआ विवाद आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। बुधवार रात से चल रहा विवाद का समाधान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयास से संभव हो सका। विवाद की सूचना पर विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी वहां पहुंच स्थानीय लोगों से बातचीत कर दोनों पक्षों में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया। यह पहल निर्णायक साबित हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद गाजे बाजे के साथ रामनवमी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में पूर्व मंत्री मिथिलेश भी मुख्य रूप से शामिल हुए।
महावीर पताका लगाने को लेकर हुआ था विवाद
रमकंडा । बताया जाता है कि बुधवार शाम रामनवमी को लेकर एक पक्ष के लोग प्रखंड मुख्यालय के बिचला टोला स्थित कौआखोह शिव चबूतरा के पास महावीर पताका स्थापित करने के लिए डीजे बजाते हुए गए और पूजा कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोग आकर डीजे को बंद कराते हुए विवादित नारे लगाने लगे। देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोगों की आपस में झड़प हो गई। विरोध में गुरुवार को भी घटना के विरोध में रामभक्तों ने धरना प्रदर्शन किया था। छह घंटे तक धरना प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई का आश्वासन के बाद धरना हटा लिया गया था। एक पक्ष की मांग पर रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया को तत्काल हटाकर रवि पटेल को नया थाना प्रभारी का प्रभार दिया गया। उसके बाद मामला शांत हो गया था।
पुलिस ने अश्रु गैस छोड़े
गुरुवार की देर शाम हुई झडप के बाद किया अनियंत्रित होते भीड़ को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अश्रु गैस के गोले छोड़ना पड़ा। सूचना पर एसपी अमन कुमार भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है।
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