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रामनवमी जुलूस में हुए बवाल के बाद गढ़वा में तनाव, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

Mar 28, 2026 07:50 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, गढ़वा
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गढ़वा के रामकंडा में गुरुवार को गुरुवार रात महावीरी जुलूस को लेकर दो पक्षों में हुए हिंसक झड़क पर एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। उसके बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया।

रामनवमी जुलूस में हुए बवाल के बाद गढ़वा में तनाव, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

गढ़वा के रामकंडा में गुरुवार को गुरुवार रात महावीरी जुलूस को लेकर दो पक्षों में हुए हिंसक झड़क पर एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। उसके बाद पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हिंसक झड़प की सूचना पर डीआईजी कौशल किशोर भी घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति की जानकारी ली थी। उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण के सख्त निर्देश दिए थे। शुक्रवार को पुलिस की सख्ती का असर दिखा। दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा रहा। अधिसंख्य दुकानें बंद रहीं। लोग अपने-अपने घरों में कैद रहे।

इधर प्रखंड में रामनवमी के अवसर पर उत्पन्न हुआ विवाद आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। बुधवार रात से चल रहा विवाद का समाधान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के संयुक्त प्रयास से संभव हो सका। विवाद की सूचना पर विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर भी वहां पहुंच स्थानीय लोगों से बातचीत कर दोनों पक्षों में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया। यह पहल निर्णायक साबित हुआ। उसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद गाजे बाजे के साथ रामनवमी का जुलूस निकाला गया। जुलूस में पूर्व मंत्री मिथिलेश भी मुख्य रूप से शामिल हुए।

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महावीर पताका लगाने को लेकर हुआ था विवाद

रमकंडा । बताया जाता है कि बुधवार शाम रामनवमी को लेकर एक पक्ष के लोग प्रखंड मुख्यालय के बिचला टोला स्थित कौआखोह शिव चबूतरा के पास महावीर पताका स्थापित करने के लिए डीजे बजाते हुए गए और पूजा कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोग आकर डीजे को बंद कराते हुए विवादित नारे लगाने लगे। देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोगों की आपस में झड़प हो गई। विरोध में गुरुवार को भी घटना के विरोध में रामभक्तों ने धरना प्रदर्शन किया था। छह घंटे तक धरना प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई का आश्वासन के बाद धरना हटा लिया गया था। एक पक्ष की मांग पर रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया को तत्काल हटाकर रवि पटेल को नया थाना प्रभारी का प्रभार दिया गया। उसके बाद मामला शांत हो गया था।

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पुलिस ने अश्रु गैस छोड़े

गुरुवार की देर शाम हुई झडप के बाद किया अनियंत्रित होते भीड़ को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। अश्रु गैस के गोले छोड़ना पड़ा। सूचना पर एसपी अमन कुमार भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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