विधानसभा में हुई घोषणाओं में से कितनी हो रही पूरीं, झारखंड सरकार रखेगी इसका हिसाब; उठाया खास कदम

Feb 25, 2026 09:56 pm ISTSourabh Jain भाषा, रांची, झारखंड
आम बहस में भाग लेते हुए भाजपा विधायक राज सिन्हा ने बजट को 'नई बोतल में पुरानी शराब' करार दिया। सिन्हा ने कहा, ‘बजट में कोई खाका नहीं है। कोई नई घोषणा नहीं है।’

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को कहा कि विधानसभा में की गई घोषणाओं की समीक्षा और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली इस समिति में राज्य के वित्त सचिव और एक या दो विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। यह निर्णय भाजपा विधायक राज सिन्हा द्वारा बजट पर आम चर्चा में भाग लेने के बाद लिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया कि सदन में की गई 68 घोषणाओं में से केवल आठ को ही पूरा किया गया है।

घोषणाओं को लागू करना कार्यपालिका का काम

किशोर ने कहा, 'सदन में यदि कोई घोषणा की जाती है तो कार्यपालिका को उसे लागू करना होगा। मैंने इस बात को गंभीरता से लिया है और विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है जो घोषणाओं की समीक्षा करेगी और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।'

समिति करेगी घोषणाओं की समीक्षा और कार्यान्वयन

किशोर ने आगे कहा, 'यह समिति राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में विधानसभा में दिए गए भाषणों में की गई घोषणाओं की समीक्षा करेगी और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।' बजट पर बहस के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए किशोर ने केंद्र पर राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती करने का आरोप लगाया।

'केंद्र के मदद नहीं करने को लेकर विपक्ष के दावे झूठे'

किशोर ने आरोप लगाया, 'विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार इसलिए सहयोग नहीं कर रही है क्योंकि हम उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रमाण पत्र जमा करने के बावजूद केंद्र सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है।'

भाजपा ने बजट को बताया नई बोतल में पुरानी शराब

इससे पहले आम बहस में भाग लेते हुए, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने बजट को 'नई बोतल में पुरानी शराब' करार दिया। सिन्हा ने कहा, 'बजट में कोई खाका नहीं है। कोई नई घोषणा नहीं है। इसमें गठबंधन सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे भी पूरे नहीं हुए हैं, जैसे कि धान की खरीद 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराना और 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना।'

विधानसभा की कार्यवाही रिपोर्ट दिखाते हुए सिन्हा ने आरोप लगाया, 'सदन में 68 घोषणाएं की गईं, लेकिन उनमें से केवल आठ ही पूरी हुईं।' झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि सरकार ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी है। उधर कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव ने कहा कि यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, महिलाओं को सशक्त बनाएगा और इससे बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास होगा।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

