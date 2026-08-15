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झारखंड स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में भी लिया कमीशन, CID की पूछताछ में अभय तिवारी का खुलासा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और अभय तिवारी ने यह जानकारी सीआईडी को दी है। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग में भी अनुबंध आधारित भर्तियों में अभय ने जेएसआर एजेंसी के जरिए नौ लाख कमीशन कमाए थे।

झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में भी कमीशन
झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में भी कमीशन

जेपीएससी के साथ-साथ जेएसएससी में भी इंपैनलमेंट के लिए डील की गई थी। टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और अभय तिवारी ने यह जानकारी सीआईडी को दी है। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग में भी अनुबंध आधारित भर्तियों में अभय ने जेएसआर एजेंसी के जरिए नौ लाख कमीशन कमाए थे।

सीआईडी को अभय ने बताया कि टीडीपीएल निदेशक रामवीर सिंह और सत्यपाल सिंह से उसका संपर्क दिल्ली के शैंटी ने कराया था। अधिकारियों से अभय की नजदीकी का हवाला देकर टीडीपीएल ने अभय से वादा किया था कि काम दिलाने के एवज में बिलिंग पर उसे 10 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा। अभय ने यह भी बताया कि जेएसएससी के असिस्टेंट सेक्शन अफसर प्रेम कुमार से उसके अच्छे संबंध थे। उन संबंधों के जरिए उसने टीडीपीएल को जेएसएससी में इंपैनल कराया। इसके एवज में अभय और प्रेम को पांच-पांच लाख मिले थे।

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अभय ने कमाए थे 9 लाख

अभय के अनुसार, इस कंपनी को बायोमेट्रिक्स का काम मिला था, पर रेट कम होने पर कंपनी ने काम नहीं किया, तब जेएसएससी से डी-इंपैनल किया गया। अभय ने जेएसएससी में वेबल कंपनी का भी इंपैनलमेंट कराया, जिसकी भूमिका सीजीएल में संदिग्ध रही। रामवीर सिंह ने भी स्वीकारा कि अभय ने जेएसएससी में टीडीपीएल का इंपैनलमेंट कराया था। अभय ने यह भी बताया कि साल 2023 में जेएसआर एजेंसी से वह जुड़ा था। स्वास्थ्य विभाग में इस एजेंसी के जरिए अनुबंध पर बहाली करवाकर नौ लाख कमाए थे।

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डॉ. अनिमा हांसदा ने किसी संलिप्तता से किया इनकार

सीआईडी ने शुक्रवार को जेपीएससी की तत्कालीन सदस्य रहीं डॉ. अनिमा हांसदा से भी पूछताछ की। डॉ. हांसदा ने संदिग्ध गतिविधि में संलिप्तता से साफ इनकार किया है। सीआईडी के अनुसार, तत्कालीन चेयरमैन ख्यांग्ते के द्वारा टीडीपीएल (परीक्षा एजेंसी) के चयन, 14वीं जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को लेकर उठे विवाद समेत अन्य बिंदुओं पर पूछताछ की। बता दें कि बयान में किसी आरोपी ने डॉ अनिमा का नाम संदिग्ध के तौर पर नहीं बताया है।

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अरुण शर्मा का 15 से अधिक राज्यों में फैला है नेटवर्क

बिनसिस कंपनी के निदेशक अरुण कुमार शर्मा का नेटवर्क झारखंड ही नहीं, 15 राज्यों में है। इन राज्यों की परीक्षा कराने वाले आयोगों में उसकी कंपनी लंबे समय से इंपैनल है। साल 2006 से ही वह परीक्षा क्रियान्वयन एजेंसी का संचालन अपने भाई के साथ कर रहा है। आईआईटी ग्रेजुएट अरुण कुमार शर्मा के खिलाफ बिहार में एक दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। वहीं पूर्व में भी कई परीक्षाओं से जुड़े विवाद में बिनसिस की भूमिका रही है। जेएसएससी से ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी बिनसिस को जेपीएससी में जेटेट परीक्षा के क्रियान्वयन का काम मिला था। यह जानकारी अरुण ने शुक्रवार को जेपीएससी में काम आवंटन के संबंध में पूछताछ में सीआईडी को दी।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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