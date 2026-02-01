रांची में सील कर दी जाएंगी कॉमर्शियल बिल्डिंग, मिला 24 घंटे का समय

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

रांची के व्यावसायिक भवनों में चौबीस घंटे के अंदर पार्किंग की व्यवस्था बहाल नहीं होने पर भवन सील होंगे। पार्किंग एरिया में दूसरी गतिविधि होती मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने ये निर्देश दिए।

Feb 01, 2026 06:43 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
रांची के व्यावसायिक भवनों में 24 घंटे के अंदर पार्किंग की व्यवस्था बहाल नहीं होने पर भवन सील होंगे। पार्किंग एरिया में दूसरी गतिविधि होती मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने ये निर्देश दिए। केबुल ऑपरेटरों को बिजली के खंभों पर लगाए गए लगाए तार को शीघ्र हटाने की अंतिम चेतावनी भी दी। इसके अलावा सभी प्रमुख मार्गों पर भवनों की होल्डिंग, नक्शा व ट्रेड लाइसेंस की सघन जांच की जाएगी। नियम तोड़ने वाले कारोबारी व प्रतिष्ठान संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फुटपाथ से राहगीरों के चलने के लिए अतिक्रमण हटाने की भी हिदायत दी। निगम सभागार में प्रशासक की अध्यक्षता में डीआरएमटी की हुई समीक्षा बैठक में टीमों ने प्रस्तुति दी।

रांची की 10 सड़कों के लिए बनी सड़क प्रबंधन टीम का प्रयास जमीन पर दिखने लगा है। शहर के 10 चिह्नित प्रमुख मार्गों से जुड़ी सभी तरह की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार, सफाई, अतिक्रमण मुक्त अभियान के साथ आवागमन को सुगम बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इन सुविधाओं की बहाली पर जोर : प्रशासक ने शहर के सार्वजनिक शौचालय, मॉड्यूलर टॉयलेट, यूरिनल की नियमित रूप से सफाई और आमजन के प्रयोग लायक बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त रखते हुए रोड मार्किंग पर विशेष ध्यान देना होगा। वहीं सड़कों को सुगम यातायात के लिए लेफ्ट फ्री तथा अतिक्रमण मुक्त रखना सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक, कार्यपालक अभियंता व डीआरएमटी की टीम शामिल हुई।

ऑटो चालकों से अवैध वसूली पर होगी कार्रवाई

ऑटो चालकों से अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। केस भी दर्ज होगा। निगम ने ऑटो चालकों से ऐसे गिरोह के बारे में सूचना देने को कहा है। इसके लिए निगम के टॉल फ्री नंबर या ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी शिकायत करने की अपील की। हालांकि निगम की टीम अवैध वसूली वाले स्थानों पर हर समय नजर रखेगी। ऑटो चालकों से अवैध वसूली की शिकायत की शनिवार को संयुक्त जांच हुई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
