झारखंड में ठंड का कहर; रांची समेत इन 13 जिलों में 2 दिन कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
झारखंड में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को रांची सहित 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। किन जिलों में जारी की गई है कोल्ड वेव की चेतावनी?
झारखंड में घने कोहरे के साथ शीतलहर की मार से हालात खराब हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जनवरी को रांची समेत 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों के दौरान पलामू संभाग और आसपास के इलाकों में कनकनी बढ़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों की बात करे तो गुमला 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया।
अगले 24 घंटे मौसम रहेगा खराब
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारा, लातेहार, लोहारदगा और गुमला जिलों में अलग-अलग जगहों पर शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 जनवरी को रांची समेत कुल 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
13 जनवरी को इन 13 जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 13 जनवरी को जिन जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, रांची, खुंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं।
इन जगहों पर रहेगी कनकनी
मौसम विभाग की मानें तो संथाल परगना और कोल्हान के पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर पलामू संभाग और आसपास के जिलों में अगले 48 घंटों तक कनकनी का असर रहेगा। बीते 24 घंटों की बात करें तो अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड देखी गई। रांची में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गुमला झारखंड का सबसे ठंडा स्थान रहा। हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और बोकारो के कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रभाव देखा गया।