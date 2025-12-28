Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Cold wave alert issued in 6 Jharkhand districts; IMD update
झारखंड का ठंड और कनकनी से हाल बेहाल, 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट; IMD अपडेट

संक्षेप:

सर्द हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में कमी रहेगी। इन जिलों में सुबह के दौरान कुहासा रहेगा। सूरज चढ़ने के साथ ही मौसम साफ होता जाएगा।

Dec 28, 2025 06:28 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के छह जिलों में रविवार को भी शीतलहर कायम रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार, शीतलहर का असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में रहेगा। सर्द हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान में कमी रहेगी। इन जिलों में सुबह के दौरान कुहासा रहेगा। सूरज चढ़ने के साथ ही मौसम साफ होता जाएगा।

राज्य के कई जिलों में कायम रहा शीतलहर : राज्य के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को ठंड और कनकनी से लोग बेहाल रहे। शीतलहर का असर रांची के अलावा हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो व सरायकेला के कई इलाकों में दिखा। कई जिलों में न्यूनतम तापमान छह से नौ डिग्री के करीब रहा। गुमला के अलावा रांची जिले का कांके सबसे ठंडा रहा। इन दोनों जगहों का पारा 3.6 डिग्री रहा, वहीं मैकलुस्कीगंज का पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। यहां सुबह में ओस की बूंदें जम गईं।

30 दिसंबर से बदलाव संभव: मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 30 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आ सकता है। इसका प्रभाव दो जनवरी तक रहेगा। इस दौरान सर्द हवा की रफ्तार थमेगी। न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री चढ़ने से रात की कनकनी से राहत मिलेगी। हालांकि उस दौरान नम हवाओं से कुहासे का प्रकोप बढ़ सकता है। उत्तरी भाग और बिहार से सटे जिलों में इसका ज्यादा असर दिखेगा। सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री जमशेदपुर का रहा।

जमशेदपुर में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले दो दिनों में ठंड में तेजी से इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है, जिससे न्यूनतम पारा 10 डिग्री से घटकर 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही अधिकतम तापमान में भी हल्की गिरावट का अनुमान जताया गया है।

शनिवार को सुबह से ठंडी हवा चलने के कारण ठंड का असर ज्यादा महसूस किया गया। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक सुबह के समय कोहरा छाया रह सकता है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

