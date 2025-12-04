Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Cold wave alert issued for 11 districts in Jharkhand from Friday
झारखंड में कंपकंपाएगी ठंड, कल से इन 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट; 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

झारखंड में कंपकंपाएगी ठंड, कल से इन 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट; 4 डिग्री तक गिरेगा पारा

संक्षेप:

झारखंड में कल से कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।

Dec 04, 2025 06:09 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में कल से कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईएमडी के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि झारखंड के 11 जिलों में 5 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार दोपहर जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो जिलों में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से 48 घंटों के लिए शीतलहर का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

आईएमडी अधिकारी ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभमंडल स्तर पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

इस बीच, गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खूंटी में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बोकारो और लातेहार में न्यूनतम तापमान क्रमशः 9.5 और 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी रांची में गुरुवार को तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।