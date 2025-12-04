झारखंड में कंपकंपाएगी ठंड, कल से इन 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट; 4 डिग्री तक गिरेगा पारा
झारखंड में कल से कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।
झारखंड में कल से कंपकंपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।
आईएमडी के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि झारखंड के 11 जिलों में 5 दिसंबर से शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार दोपहर जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो जिलों में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से 48 घंटों के लिए शीतलहर का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।
आईएमडी अधिकारी ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभमंडल स्तर पर चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद इसमें दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
इस बीच, गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खूंटी में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बोकारो और लातेहार में न्यूनतम तापमान क्रमशः 9.5 और 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी रांची में गुरुवार को तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा।