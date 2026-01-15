झारखंड में भीषण ठंड, 1 डिग्री से नीचे पहुंचा यहां का तापमान; 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

संक्षेप: झारखंड में भीषण ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गुमला तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। गुमला में तापमान 1 डिग्री से नीचे गिर गया है। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 0.8 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई शहरों का न्यूनतम तापमान का भी अपडेट दिया है। इस दौरान लोगों को ठंड से बचने के लिए रांची प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है।

भारतीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को गुमला में राज्य का सबसे कम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद खूंटी और डाल्टनगंज में 2.7 और 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। बोकारो और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 4.9 और 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोहरदगा में 6 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में बाकी जिलों के मुकाबले तापमान ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और सराकेला का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विाग का कहना है आने वाले दो दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले दो दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दो दिनों बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाने की संभावना है।