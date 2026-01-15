Hindustan Hindi News
cold wave alert in 13 districts of jharkhand weather forecast
झारखंड में भीषण ठंड, 1 डिग्री से नीचे पहुंचा यहां का तापमान; 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

संक्षेप:

झारखंड में भीषण ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गुमला तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।

Jan 15, 2026 11:48 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। गुमला में तापमान 1 डिग्री से नीचे गिर गया है। गुमला में न्यूनतम तापमान गिरकर 0.8 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई शहरों का न्यूनतम तापमान का भी अपडेट दिया है। इस दौरान लोगों को ठंड से बचने के लिए रांची प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है।

भारतीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को गुमला में राज्य का सबसे कम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद खूंटी और डाल्टनगंज में 2.7 और 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। बोकारो और सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 4.9 और 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोहरदगा में 6 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची में बाकी जिलों के मुकाबले तापमान ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और सराकेला का तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विाग का कहना है आने वाले दो दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले दो दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दो दिनों बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस दौरान तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाने की संभावना है।

इस बीच रांची प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया है। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने एक बयान में कहा कि इस स्थिति में ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से खुद को बचाना बेहत जरूरी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
